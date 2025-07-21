日前參議院議長山東昭子落選 友台派損失

日本前參議院議長山東昭子經常訪台，去年雙十國慶率領多位日本參議員到台北祝賀。（資料照）

2025/07/21 13:51

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本參院大選當選名單在今天早上明朗，自民黨不僅吞敗，曾任議長或閣員的多位重量級政要也落馬，包括台灣很熟悉的前參議院議長山東昭子，以及有「鬍子隊長」之稱的佐藤正久均落選，災情慘重。

自民黨和公明黨僅獲47席，合計未改選席次為122席未達過半門檻，選舉區部分應選75席，自民黨獲27席，比例選區應選50席，自民黨也只拿了12席，合計39席，為2010年以來最差成績，2010年自民黨仍處在野時期，但還可拿到51席。

請繼續往下閱讀...

自民黨慘敗，讓很多重量級政要應聲落馬，包括前參議院議長山東昭子、前復興相平野達男、前厚生勞動相武見敬三、前北海道沖繩開發廳長鈴木宗男等人。另外，自民黨幹事長代理佐藤正久，還有相當親台的舊安倍派成員杉田水脈、赤池誠章也落選。保守派大將長尾敬也復出未果。

現年83歲的山東昭子是藝人出身，1974年投身政壇，在東京拿下約125萬票，當時才32歲的山東創下最年輕參議員的紀錄。她當選8屆參議員也是史上最多，2007年成為參院副議長，2019年任參院議長，均為日本史上第一人。

山東非常友台，是跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」的顧問，她經常訪台，去年雙十國慶，因為正值日本眾院大選期間，多數成員無法訪台，她率領多位參議員到台北祝賀，有情有義。

山東與駐日代表處和在日台僑團體也有密切互動，明裡暗裡為台灣奔走。她的落選對台灣而言，是很大的損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法