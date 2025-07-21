自民黨「逆風」苦戰 舊安倍派14人參選9人當選展現實力

日本自民黨內舊安倍派共有14人投入選舉，結果有9人當選，展現硬底子實力。（彭博）

2025/07/21 12:10

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕自民黨安倍派曾是黨內最大派閥，經歷了龍頭安倍晉三遇刺，又因政治獻金申報不實風波，派閥被迫解散，這次舊安倍派共有14人投入選舉，結果有9人當選，處於自民黨的「逆風」時期，舊安倍派還是展現了硬底子的實力。

這次投入參院選戰的舊安倍派14人，包括高橋春美（當選）、森雅子（當選）、宮本周司（當選）、酒井庸行（當選）、吉川有美、西田昌司（當選）、加田裕之（當選）、堀井巖（當選）、北村經夫（當選）、長峯誠等10人為選舉區，赤池誠章、石田昌宏、杉田水脈和橋本聖子（當選）等4人為比例選區。其中高橋春美曾為北海道知事，森雅子為前法相、橋本聖子為前奧運相。

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14人當中有10人涉入政治獻金申報不實風波，由於黨中央認定他們均已向參院政治倫理審查會盡到說明義務，所以全部提名，不過執政聯盟的公明黨為了明哲保身，僅對其中3人聯名背書。在自民黨選情陷入低迷、新興政黨搶食保守支持層選票的逆風下，14人當選9人實非不易。

安倍派的正式名稱為「清和政策研究會」（簡稱清和會），是在1979年由前首相福田赳夫創立，2000年之後出過森喜朗、小泉純一郎、安倍晉三和福田康夫等多位首相，可說是自民黨內首相的搖籃，最盛時期會員超過百人，也是黨內最大的派閥。日本習慣以派閥龍頭的姓名做為派閥的簡稱，所以安倍在2020年辭掉首相回歸派閥之後，清和會又稱為「安倍派」。

安倍在擔任總裁後自動退出派閥以保持中立，所以即使他任總裁8年，帶領自民黨打江山，6次眾、參議院大選均大獲全勝，安倍派人馬也持續壯大，但他並不能插手安倍派的事務，所以派系內出現政治獻金申報不實的問題，也是他在回歸派系後才發覺制止，可惜2022年他遭刺殺身亡後，安倍派陷入群龍無首狀態，派系小金庫的陋習故態復萌，最後在2023年底大爆發，成為動搖國本的醜聞。

派系小金庫是去年日本政壇的主要風波，重創自民黨形象，前總裁岸田文雄下令解散派閥，而新任總裁石破茂則順勢整肅異己，以涉及政治獻金申報不實的理由，在眾議院參選提名上做了差別處理，安倍派成員幾乎全被列入黑名單，很多人也因此中箭落馬。盛極一時的安倍派在選後，成員人數從近百人降到50人以下。安倍派在去年1月宣布解散，今年6月向總務省提出正式解散。

今年的參院選舉，保守派新興政黨的出現，炒熱了「外國人問題」，讓既存政黨無法招架，原本在野黨還想繼續以小金庫風波繼續追殺，但已失去動能。即使如此，舊安倍派的候選人仍在逆風中苦戰，14人當選9人，也展現了實力。

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