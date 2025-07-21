扯！美明尼蘇達州議員 竊盜罪嫌成立面臨6個月刑期

美國明尼蘇達州議員米契爾潛入繼母家中被捕，被裁定入室竊盜和持有行竊工具罪成立。（美聯社）

2025/07/21 13:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太離譜！美國民主黨籍明尼蘇達州參議院議員米契爾（Nicole Mitchell）， 去年4月22日潛入繼母家中被捕，陪審團本月18日裁定她一級入室竊盜罪和持有行竊工具罪成立，最低刑期為6個月起跳，法官尚未決定宣判日期。

據《美聯社》報導，米契爾生父與繼母結婚將近40年，但米契爾和繼母的關係向來不好，在父親2023年72歲時去世後，米契爾隔年偷偷進入位於底特律湖（Detroit Lakes）的繼母家中。

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警方獲報前往現場後，從密錄器影片可以看到米契爾坦承自己做了不好的事情（I did something bad），並供稱她之所以會潛入屋內，是因為繼母拒絕給她父親骨灰和一些紀念物品。

米契爾本月17日出庭時推翻當初的說法，指稱繼母的記憶力問題和妄想症越來越嚴重，因此自己當天是想去探望繼母，並沒有打算拿走任何東西。不過，陪審團顯然沒有被說服，經過3個多小時的討論後裁定米契爾竊盜罪嫌成立。

據了解，米契爾於去年被捕後拒絕辭職，由於民主黨團在明尼蘇達州參議院只比共和黨多1席，因此米契爾的席次至關重要，讓民主黨陷入尷尬境地，在共和黨多次要求米契爾主動辭職的情況下，民主黨指稱全案必須按照法律流程處理。

米契爾如今被裁定有罪後，明尼蘇達州參院多數黨（民主黨）領袖莫菲（Erin Murphy）指出，米契爾曾說過若罪名成立就會辭職，「我希望她能履行承諾。」

少數黨（共和黨）領袖強森（Mark Johnson）則表示，他維持黨內一貫的態度，那就是米契爾必須要辭職；民主黨籍州長華茲（Tim Walz）辦公室也指稱米契爾預計會提出辭呈。

然而，米契爾委任律師德克雷（Dane DeKrey）在回覆此事時，指稱自己並不清楚米契爾是否會這樣做，目前她和律師團隊仍在討論上訴。

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