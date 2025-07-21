美國狂徒偷開消防車狂飆 撞毀16輛汽車竟無人傷

1名瘋子在華盛頓州偷走1輛消防車後瘋狂駕駛，撞毀至少16輛汽車。（擷自X@CyberMikeOG）

2025/07/21 11:30

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國18日晚發生離奇事件，1名瘋子在華盛頓州偷走一輛重達3.5萬磅的消防車後瘋狂駕駛，還撞毀至少16輛汽車，最終棄車徒步逃走。

根據《紐約郵報》報導，18日晚上11點左右，華盛頓州埃弗雷特（Everett ）消防局消防車被盜，當時消防員正在附近一棟建築的5樓處理緊急醫療呼叫。

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當消防員接完緊急呼叫並意識到消防車失踪時，第一批911報警電話開始陸續打來，稱一輛失控消防車撞上2輛汽車，然後逃離現場。

1分鐘後又打來另一起緊急呼叫，表示消防車又撞上了十多輛汽車，司機拋下車輛逃離了現場。

警方趕赴現場後指出，他們發現至少3處竊賊留下的破壞痕跡，除了車輛外，樹木和路牌也遭到破壞。至少有16輛汽車在此次暴行中受損，被竊賊駕駛的消防車也嚴重受損，不得不停止使用。神奇的是，沒有任何人在此事件中受傷。

埃弗雷特警察局長德魯斯（John DeRousse）強調，必需追究嫌疑人責任，將其繩之以法。

埃弗雷特消防局長德馬科（Dave DeMarco）也說，消防局正積極審查這起事件並檢查政策和程序，看看是否可以採取措施來防止將來此類事件再次發生。

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