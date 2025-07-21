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    塞爾維亞面臨近年最嚴重乾旱 山區以水箱取代泉水應急

    塞爾維亞蘇瓦山脈發生近年來最嚴重的乾旱，牛隻只能在乾裂的土地上行走。（美聯社）

    塞爾維亞蘇瓦山脈發生近年來最嚴重的乾旱，牛隻只能在乾裂的土地上行走。（美聯社）

    2025/07/21 13:06

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞蘇瓦山脈（Suva planina）發生近年來最嚴重的乾旱，自5月起山區就沒有降雨，導致當地農業運作出現問題，甚至山上超過1000隻牛與馬都沒有水喝，迫使政府只能先以水箱代替泉水應急。

    據《美聯社》報導，蘇瓦山脈村莊的居民表示，自5月27日以來山區就沒有下過雨，也曾嘗試挖新的井，但完全沒有效果。當地養殖牛隻的農民也說，往年泉水不曾在8月前乾涸過，缺水對該行業有很大的影響，因為牛隻缺水會驚慌失措往山下跑。

    對此，塞爾維亞政府17日只能先派灑水車前來，利用水箱的水暫時代替泉水應急，並承諾未來數週將會持續運送物資，同時指出，今年是農民最艱困的一年，而山下的居民也面臨相同的處境，一些村莊已連續數週實施供水限制。

    即使7月的少許降雨為天氣帶來部分緩解，但農民認為，由於土地底層過於乾燥，要恢復成原有樣貌是很困難。鄰國波士尼亞（Bosnia）氣象學家指出，今年6月是塞爾維亞近代史上最乾旱的6月，將對農業造成難以估計的損失。

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