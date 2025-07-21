越南船難倖存者自曝逃生關鍵 揭內幕「船員拒返航」

一艘載有53人的遊船在19日在越南下龍灣翻覆，造成至少38人死亡，5人失蹤。（歐新社）

2025/07/21 12:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南熱門景點下龍灣19日發生船難，造成至少35人罹難，4人失蹤。一名倖存乘客向媒體講述自己如何從沉船逃生的驚險過程，並揭露遊船行經下龍灣時天氣驟變，乘客曾要求返航，但遭到船員拒絕。

《美聯社》報導，失事遊船「驚奇海號」（Wonder Sea）於週六下午啟航，載有46名乘客和3名船員，原定前往下龍灣進行3小時的觀光。不料，突遭遇雷暴雨，強風使船身傾斜最終翻覆，所有乘客與船員墜海，失去訊號。

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36歲倖存者鄧英全（Dang Anh Tuan，音譯）描述，當時天空瞬間烏雲密布，強風暴雨襲來。當下有乘客要求返回岸邊，但船員安撫乘客說，他們快要抵達目的地了，堅持讓船隻繼續航行。

鄧英全說：「暴雨持續下了15分鐘後，船身開始劇烈搖晃，連船上桌椅也被搖得亂七八糟，幾秒鐘後船就翻覆了。」

據鄧英全形容，當下水從四面八方灌進船裡，「我完全失去方向感」。「我努力呼吸，但更多水不斷湧進來。我深吸一口氣，脫掉救生衣，往下潛入水中。我看到一道光線，就順著光游出去，逃出船體，然後爬上翻覆的船身等待救援。」

報導提到，鄧英全與其他幾人靠著抓住翻覆的船身與螺旋槳，冒著風雨苦撐兩小時，風雨才漸停，救難人員才抵達。

報導引述當地媒體指出，救難人員找到11名倖存者，但其中一人後來因傷勢過重在醫院死亡。船上多數乘客是來自河內的觀光客，其中約20名兒童。

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