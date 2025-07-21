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    日參院選舉大敗石破茂將被逼宮？ 學者：接棒首相也只是「炮灰」

    國策研究院與當代日本研究學會今日舉辦「2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望」座談會。（記者黃靖媗攝）

    國策研究院與當代日本研究學會今日舉辦「2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望」座談會。（記者黃靖媗攝）

    2025/07/21 11:11

    〔記者黃靖媗／台北報導〕日本參議院大選結果出爐，執政黨自民黨未能保住過半席次，外界關注自民黨是否能成功逼宮石破茂？學者指出，日本將出現史上少數的「懸浮國會」狀態，石破不願下台，正是因為知道下台無法改變任何事情，即便出現接棒首相，也只是「炮灰」。

    本次參議院大選中，執政聯盟的自民黨與公民黨分別有52席、14席，共計66席要改選。若兩黨能獲得50席，就能與非改選的75席合計達到125席，維持參院過半。因此，日本首相、自民黨總裁石破茂日前將贏下50席以維持參院過半設為勝敗基準，但開票結果出爐，自民黨與公民黨聯盟僅獲得47席，自民黨內反石破勢力蓄勢待發，意圖逼宮石破茂。

    國策研究院與當代日本研究學會今日舉辦「2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望」座談會。當代日本研究學會副會長何思慎指出，參議院敗選代表日本將出現參眾兩院皆由少數領軍的「懸浮國會」狀態，日本政治史上少見。

    國策研究院副院長郭育仁分析，日本政治從戰後至今，只圍繞在自民黨實力消長，而非在野黨消長，自民黨衰弱時，日本在野黨會更弱，目前自民黨因為錢權醜聞、米價、消費稅、關稅等議題逆風而行。

    郭育仁認為，若石破茂選後沒有下台，將是日本戰後選舉唯一一位，在兩次國會選舉失敗後，卻沒有下台的首相，「將立下日本政治臉皮厚度的新典範」；按照慣例，內閣在選後通常會進行大幅度內閣改組，以拉抬支持度。

    何思慎指出，石破茂說明自身沒有要下台，也是因為他知道，現在下台無法改變任何事情，即便石破茂現在下台，接棒的首相也只是「炮灰」，因此石破茂會暫時繼續擔任首相，且戰且走。

    當代日本研究學會常務監事、高雄大學政治法律學系主任楊鈞池表示，參議院選舉開票結果呈現日本民意對現任執政者表現的評估，若在這次參議院選舉後，自民黨沒有進行改革，預期下一次眾議院選舉，自民黨成績也會不佳。

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