美國客機險和B-52轟炸機相撞 機師緊急閃避

美國客機驚傳差點和B-52轟炸機相撞，航班機師採取緊急閃避措施。（歐新社）

2025/07/21 11:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空旗下區域航線品牌「達美連接航空（Delta Connection）」，1架和天西航空共掛班號的客機於7月18日飛至北達科他州上空時，差點和B-52同溫層堡壘戰略轟炸機相撞，機師連忙採取緊急閃避措施。

據《ABC》報導，天西航空發言人表示，3788號航班當天從明尼蘇達州明尼亞波利斯飛往北達科他州邁諾特（Minot），在獲得塔台准許降落後，在飛行路徑上發現另1架飛機（B-52）因此重飛。

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據了解，航班機師在著陸後透過廣播向乘客表達歉意，指稱自己不知道對方的速度有多快，他覺得在其後面轉彎是最安全的做法，對於採取緊急閃避的行為真的很抱歉，但這種狀況真的很不尋常，畢竟在空軍基地有雷達的情況下，不知為何沒有提前通知客機。

目前並不清楚客機和B-52當時的距離有多近、駕駛艙碰撞警報是否啟動，不過邁諾特當地的空軍基地確實有部署B-52。美國空軍對此表示，18日晚間有1架B-52從北達科他州博覽會上空飛過，詳細狀況正在調查當中。

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