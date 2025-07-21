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    廣西自治區主席藍天立疑涉包庇走私稀土 影響中美貿戰

    中國廣西壯族自治區政府主席藍天立今年5月落馬受查，據報導，事件極可能涉及包庇走私稀土出口，影響了中國與美國之間的貿易戰。（截自星島日報網站）

    中國廣西壯族自治區政府主席藍天立今年5月落馬受查，據報導，事件極可能涉及包庇走私稀土出口，影響了中國與美國之間的貿易戰。（截自星島日報網站）

    2025/07/21 12:02

    〔中央社〕中國廣西壯族自治區政府主席藍天立今年5月落馬受查，據報導，事件極可能涉及包庇走私稀土出口，影響了中國與美國之間的貿易戰。

    星島日報今天刊文指出，藍天立5月落馬後，中國商務部、公安部、國家安全部等部門前天在廣西南寧召開打擊「戰略礦產」走私出口專項行動推進會，這印證了藍天立極有可能涉及有色金屬腐敗、充當稀土走私出口保護傘。

    文章分析，在中美貿易戰進行得如火如荼之際，稀土是中國反制美國的王牌，廣西無序開採稀土並走私出口，不僅污染生態環境，還影響到中國的稀土戰略，影響對美鬥爭。

    因此，藍天被立案調查一事，不僅是經濟問題，更是重大政治問題，難怪高層痛斥，在這起事件中，「沒有免罪丹書鐵券，也沒有鐵帽子王」。

    此外，文章指出，寧夏回族自治區政府前主席劉慧上週落馬，是繼西藏自治區政府前主席齊紮拉、藍天立之後，今年第3位被查的自治區政府首腦，如果加上幾年前的新疆維吾爾自治區前主席努爾．白克力、內蒙古自治區前主席楊晶，中國5大自治區已經實現主席反腐全覆蓋，一個都沒有少。

    文章補充，過去，北京方面為了展示對少數族群善意，對少數民族犯罪人員實行「兩少一寬」（少捕少殺，盡量從寬）政策，對違法違紀的少數民族高官也投鼠忌器。

    但隨著西藏、新疆先後發生暴亂，北京方面廢除了「兩少一寬」，強調「鑄牢中華民族共同體意識」，反腐亦無禁區。

    據指出，上述五大主席落馬，原因既涉及貪腐，也有政治上出問題，以劉慧為例，被指對寧夏出現「泛伊斯蘭化、泛阿拉伯化」負有不可推卸的責任。

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