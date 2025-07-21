中國廣東爆新疫情！逾千人全身紅疹關節痛 怒譙官方又瞞報

會傳播屈公病毒的病媒蚊包括白線斑蚊（Aedes albopictus）。（法新社資料照）

2025/07/21 11:18

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省佛山市通報，本月累計至19日，全市屈公病（Chikungunya，當地稱「基孔肯雅熱」）確診病例已達1873例。臨床症狀以發燒、皮疹及關節疼痛為主，該病與登革熱相似，傳播媒介是蚊子，約10天就確診上千例，據傳當地民眾不滿官方又延遲通報。

綜合媒體報導，佛山市20日召開疫情防控記者會指出，佛山市順德區8日發現一起移入引起的屈公病疫情，隨後擴大對既往相似症狀病例的流行病學調查和檢測。截至19日，全市累計報告確診病例1873例，其中順德區最多1790例。目前無重症和死亡病例，已有720例痊癒。

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中國科學院分子植物科學卓越創新中心昆蟲發育與進化生物學重點實驗室主任王四寶表示，今年在中國國內傳播的屈公病「可以說是有史以來比較高的」，目前沒有特效抗病毒藥物，也無疫苗可預防。

有民眾表示：「從監測發現（8日）到通報（15日）跨越7天，明顯超出《傳染病防治法》要求的24小時。」還有人說「我想說有哪次沒隱瞞的」、「去年我兩公婆登革熱，確實滿樓層都是，但他們根本不敢公布實際數字」。

另有民眾自述6日出現症狀，連續兩天高燒伴隨皮疹大爆發，全身都是密密麻麻的紅疹，關節痛得不得了，淋巴結也腫大疼痛，還有結膜炎，「疼到下不床、下不了樓」，但疾控發布的報告稱8日監測發現移入性疫情，明顯與實際不符。

據我國衛生福利部疾病管制署官網介紹，屈公病是一種由屈公病毒所引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播。屈公病的症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數週的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月，因此「Chikungunya」在非洲的土著語言中，就是指「痛得將身體彎起來」。

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