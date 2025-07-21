又是超載！ 印尼客輪大火3死568人獲救 乘客驚恐跳海求生

印尼「巴塞隆納5號」渡輪20日在航行途中起火，船體被燒得焦黑，救援畫面顯示海巡艦艇趕抵現場協助滅火與搜救。事故釀成3死，實載人數高達568人，遠超原始登記人數。（法新社）

2025/07/21 10:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，印尼搜救官員21日表示，一艘客輪20日在海上起火後，目前已有超過568人獲救，3人不幸罹難。這起事件再次凸顯了印尼渡輪交通長期存在的安全管理問題。

這艘名為「巴塞隆納5號」（KM Barcelona 5）的客輪，於20日中午在從塔勞群島（Talaud Islands）駛往北蘇拉威西省首府萬鴉老（Manado）的途中起火。萬鴉老海軍基地司令西宏賓（Franky Pasuna Sihombing）上將指出，火勢從船尾竄起，約在一小時內被撲滅。

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西宏賓表示，當局出動了1艘海巡船、6艘救援船及多艘充氣艇展開救援。救援人員與當地漁民合力，將許多穿著救生衣、在波濤洶湧的海面上漂流的乘客拉起，並送往附近島嶼。社交媒體上流傳的影像顯示，乘客們在船隻冒出橘色火焰與濃濃黑煙時，驚恐地跳入海中求生。

然而，這起事件也暴露了印尼船運管理的混亂狀況。官方最初的乘客名單僅登記了280名乘客與15名船員，但國家搜救總署21日確認，獲救的倖存者人數高達568人，另有3具遺體被尋獲，包含1名孕婦。

官員坦承，在印尼，船隻的實際載客人數與登記名單不符是「普遍現象」。這種差異不僅可能導致超載意外，也讓搜救行動的難度倍增。據悉，該渡輪的核定載客量為600人。

印尼是個由超過1萬7000個島嶼組成的群島國家，渡輪是民眾主要的交通方式。然而，由於安全執法不力，災難頻傳。本月稍早，一艘渡輪在峇里島附近沉沒，造成至少19人死亡；7月14日，一艘載有18人的快艇也在風暴中翻覆，所幸全員獲救。

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