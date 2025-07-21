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    美國休假海關官員遭隨機搶劫 身中2槍急救撿回一命

    紐約市警察局長蒂施表示，已經抓捕到攻擊官員的搶劫犯，資料照。（美聯社）

    紐約市警察局長蒂施表示，已經抓捕到攻擊官員的搶劫犯，資料照。（美聯社）

    2025/07/21 11:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名休假的美國海關與邊境保護局（CBP）官員於19日在紐約市曼哈頓1個公園遭到槍擊，據了解，該名官員是遭到歹徒隨機搶劫，雙方交火下，官員的臉部以及手臂中彈，送醫搶救後已無生命危險，而犯案的歹徒則是在逃亡後被警方逮捕。

    據《美聯社》報導，這名42歲的CBP官員19日與1名女子坐在曼哈頓喬治華盛頓大橋（George Washington Bridge）下的公園時，2名騎乘同輛機車的男子朝他駛來，隨即就要對官員搶劫，而該名官員也是使用配槍進行反擊。

    不料對方同樣持有槍枝，在2人交火下，官員的臉部以及手部中彈，所幸送醫後保住了性命，而搶劫犯則是受傷後火速是另1名同伴一起騎車逃走。

    紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，警方後續已經抓捕到開槍的搶劫犯，他是今年21歲的無證移民莫拉（Miguel Mora），有嚴重的犯罪前科，找到人時發現他腹股溝以及腿部受傷，因此被送往布朗克斯區1家醫院拘留，而另1名同夥則還是在搜索中。蒂施補充，有人認為這是針對政府官員的惡意襲擊，但沒有證據，警方目前還是判對此為隨機搶劫事件。

    美國近日因總統川普（Donald Trump）執行大規模移民驅逐計畫，許多官員站在第一線與這些移民對峙，他們大多數都會選擇採用戴口罩的方式，以避免事後在公共場合以及網路上受到騷擾，美國移民和海關執法局（ICE）代理局長長里昂（Todd M. Lyons）20日指出，出於安全考量，今後也會允許他們蒙面執行任務。

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