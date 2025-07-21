厄瓜多將販毒組織頭目引渡至美國 律師：他出庭時將拒絕認罪

厄瓜多將販毒的Los Chonerosy組織頭目維拉馬爾（圖中）引渡至美國。（擷自X@JohnReimberg）

2025/07/21 10:24

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕厄瓜多20日將販毒的Los Choneros組織頭目維拉馬爾（José Adolfo Macías Villamar）引渡至美國，該團體依靠殺手、賄賂和毒品牟利。他的律師透露，他在美國出庭時將拒絕認罪。

根據《美聯社》報導，綽號為「菲托」（Fito）的維拉馬爾，去年從厄瓜多一所監獄越獄，並於今年6月底被重新抓獲。今年4月1名美國檢察官在紐約市起訴他，罪名是他向美國走私數千磅古柯鹼。

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厄瓜多負責監管監獄的政府機構國家情報局指出，維拉馬爾已被從拉羅卡（La Roca）拘留中心移交，由警察和武裝部隊羈押，以進行引渡程序中的相關程序。

維拉馬爾律師沙赫特（Alexei Schacht）透露，他將於今（21）日在美國布魯克林聯邦法院出庭，屆時他將拒絕認罪。沙赫特補充，之後維拉馬爾將被關押在一所未確定的監獄。

維拉馬爾自2020後一直領導著成立於20世紀90年代的Los Choneros。該組織僱人在美國購買槍枝彈藥，然後將其走私到厄瓜多。在墨西哥販毒集團幫助下，該組織還讓古柯鹼流入美國。

維拉馬爾在幫派成員和公眾中樹立極高崇拜。2023年他在獄中於武裝人員包圍下，發布一段致「厄瓜多人民」的影片。他還有能力在獄中舉辦派對，因為他在監獄中能買到各種東西，例如烈酒和用於鬥雞比賽的公雞。

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