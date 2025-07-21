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    疑點重重！加拿大9歲女童被發現死亡 父親謊稱她被綁架

    加拿大9歲女孩梅麗娜被發現於美國紐約州死亡。（擷自X@JLRINVESTIGATES）

    加拿大9歲女孩梅麗娜被發現於美國紐約州死亡。（擷自X@JLRINVESTIGATES）

    2025/07/21 10:55

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1名9歲加拿大女孩20日下午被發現於美國紐約州死亡，父親曾通報她在紐約州北部被綁架。但調查人員稱女孩未被綁架，目前正質疑父親說法是否有不合理之處。

    根據《ABC News》報導，紐約州華倫郡（Warren County）警長辦公室確認屍體身分為梅麗娜（Melina Galanis Frattolin），於提康德羅加鎮被發現。

    梅麗娜父親表示，女兒19日在喬治湖被1名駕駛白色貨車的男子綁架。該報告促使紐約州警方20日早些時候發布安珀警報（兒童綁架預警系統）並啟動大規模搜查。

    但隨著案件進展，執法部門發現梅麗娜父親對事件的描述，與他提供的時間線存在矛盾。20日下午紐約州警察局從華倫郡警長辦公室接手調查工作，目前調查仍在進行中。

    紐約州警察局尚未就父親是否因女兒的死亡而被捕發表評論，也未說明梅麗娜死因。警察局透露，確認父親是45歲的弗拉託林（Luciano Frattolin），也來自加拿大。

    紐約州警察局強調，目前沒跡象表明發生綁架事件，也沒對公眾構成威脅。

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