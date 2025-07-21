排隊領糧竟遭屠殺！加薩85死慘劇 教宗怒斥戰爭「野蠻」

7月20日，在加薩市希法醫院，巴勒斯坦家屬痛哭悼念於齊基姆口岸排隊領取援助時遭擊斃的親人。根據加薩衛生部通報，當天共有85人喪命，其中多數為北部等待糧食援助的人群。（美聯社）

2025/07/21 09:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》報導，加薩衛生部20日指控，至少85名巴勒斯坦人在排隊等候糧食援助時遭殺害，此事件引發羅馬天主教宗良十四世（Pope Leo XIV）對加薩戰爭「野蠻行徑」的強烈譴責。

加薩衛生部表示，死者多數位於加薩北部，其中69人在以色列北部的齊金（Zikim）關口等待聯合國援助卡車時，死於以色列砲火。聯合國世界糧食計畫署（WFP）也證實，其一支25輛卡車的援助車隊進入加薩後不久，便遭遇「大批飢餓的平民」，隨後現場即傳出槍聲。

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對此，希法醫院（al-Shifa hospital）院長告訴美聯社，自20日上午以來，該院已接收48具遺體與150名傷者，但他無法確認死者是死於以軍、武裝團夥還是雙方交火。以色列軍方則稱，部隊確實對加薩北部構成威脅的數千名巴勒斯坦人開火，但加薩官員報告的傷亡人數遠高於其初步調查結果。

在悲劇發生前，教宗良十四世甫於其夏宮岡道爾夫堡（Castel Gandolfo）的祈禱會上，呼籲「立即停止戰爭的野蠻行徑」。他同時對上週加薩唯一的天主教堂遭以色列空襲、造成3死10傷的事件表示悲痛，並敦促國際社會遵守人道法、保護平民。

與此同時，加薩的人道危機正全面升溫。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）指控，以色列當局正在「餓死加薩的平民」，其中包含100萬名兒童。該機構先前表示，其在埃及倉庫中儲備了足夠加薩全體民眾使用3個月的糧食，但因以色列的禁令而無法運入。

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