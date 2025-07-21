受庇護男涉性侵少女 英國逾千民眾聚集要求趕走庇護者

英國超過1000名民眾表達抗議，要求政府將受庇護者送回原本的國家。（美聯社）

2025/07/21 10:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名受到英國政府庇護的男子涉嫌性侵14歲的女孩，引起英國民眾對庇護者的恐慌，於17日在收留許多庇護者的埃塞克斯（Essex）貝爾飯店（Bell Hotel）聚集超過1000人表達抗議，要求政府趕出這些人，藉此來保護英國的人民。

據《BBC》報導，38歲的受庇護者克巴圖（Hadush Gerberslasie Kebatu）涉嫌試圖強吻1名14歲的女孩，因此被檢方指控是性侵犯。消息一出引起英國民眾恐慌，要求政府送回庇護者的聲量逐漸提高。17日超過1000人聚集在貝爾飯店進行抗議來表達他們的訴求。

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據了解，抗議民眾來自英國各地，紛紛高喊「讓他們離開」、「救救英國的孩子」，由於現場群情激憤，甚至出現場面失控的情形，許多民眾朝堵住酒店入口的警車投擲物品，還有支持庇護者的「反抗議者」到場與抗議民眾對峙。

警方指出，當天還有人戴口罩擾亂秩序，造成8名員警受傷，因此警方決定根據第60AA命令，要求鬧事者摘除口罩，並對1名在飯店外引發衝突的男子以暴力騷亂罪以及刑事的破壞罪進行拘捕，同時聲明，民眾和平抗議的權利受到法律保護，但如果對公共秩序構成威脅，那警方將採取適當行動。

引發抗議活動的克巴圖也於17日在英格蘭的切爾姆斯福德法院（Chelmsford Magistrates' Court）出庭受審，但他在法庭上卻否定指控，堅稱自己並沒有試圖親吻該名14歲女孩。

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