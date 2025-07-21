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    不只人會睡！「沉睡銀河」現身 宇宙嬰兒竟先休息再長大

    韋伯太空望遠鏡捕捉到三角座星系（Triangulum galaxy）中一處壯觀的恆星誕生區域。根據NASA最新研究，即使在宇宙早期階段，星系也可能突然「暫停」恆星形成活動。（圖：NASA／ESA／CSA／STScI）

    韋伯太空望遠鏡捕捉到三角座星系（Triangulum galaxy）中一處壯觀的恆星誕生區域。根據NASA最新研究，即使在宇宙早期階段，星系也可能突然「暫停」恆星形成活動。（圖：NASA／ESA／CSA／STScI）

    2025/07/21 08:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技新聞網站《Live Science》報導，天文學家利用韋伯太空望遠鏡（JWST），在宇宙的黎明時期發現了十幾個正在「沉睡」的星系，它們出乎意料地暫停了製造恆星的活動。這個被研究團隊比喻為「睡美人」的發現，挑戰了天文學界對星系演化的既有理解。

    這項由日內瓦大學博士生帕茲（Alba Covelo Paz）領導的研究，成果已上傳至預印本資料庫arXiv。研究指出，在宇宙大霹靂後的最初十億年內，找到了14個橫跨不同質量的休眠星系。

    科學家長期以來試圖理解，星系為何會停止製造恆星？目前主要有兩種理論：一種是因超大質量黑洞或星系碰撞而導致的永久性「猝滅」（quenched）；另一種則是由於超新星爆炸等「恆星回饋」（stellar feedback）過程，將氣體暫時推開，使星系進入可逆的「寧靜期」。

    此次發現為後者提供了強力證據。研究團隊發現，這14個「睡美人」都在被觀測前的1000萬至2500萬年之間停止了恆星形成。這個相對短暫的「午睡」時間，暗示牠們更可能處於一種「走走停停」（stop-and-go）的陣發性成長模式，而非永久死亡。

    這項發現的突破性，也凸顯了觀測技術的躍進。過去天文學家主要在鄰近宇宙觀測到休眠星系，在早期宇宙僅有零星的4個案例。直到韋伯望遠鏡以其強大的近紅外光譜儀（NIRSpec），才有能力系統性地分析這些遙遠星系的光譜，確認其是否正在「打盹」。這使天文學家得以首次在系統層面揭露早期星系的「沉睡行為」，補足過往觀測的重大空白。

    帕茲表示，儘管仍有許多未知，但他們已離解開這個過程更近一步。一個名為「睡美人」（Sleeping Beauties）的JWST後續觀測計畫即將啟動，將專門尋找更多此類星系，以估算牠們的休眠期究竟有多長。

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