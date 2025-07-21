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    保守選票流失讓自民黨慘敗 矢板明夫：石破茂多方面表現不佳

    矢板明夫總結自民黨此次慘敗原因，重點在於傳統保守支持者的流失，石破茂在「尊重日本傳統價值觀」、「聯美抗中」、「小政府」等方面都做得不好。（彭博）

    矢板明夫總結自民黨此次慘敗原因，重點在於傳統保守支持者的流失，石破茂在「尊重日本傳統價值觀」、「聯美抗中」、「小政府」等方面都做得不好。（彭博）

    2025/07/21 08:53

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本參議院選舉在20日投開票，自民黨面臨慘敗，自民黨與公明黨執政聯盟席次未過半，自民黨總裁石破茂透露想繼續留任的意願，強調在日美關稅談判關鍵時刻，自己有責任擔任首相，不過黨內「反石破勢力」已蓄勢待發。資深媒體人矢板明夫總結自民黨此次慘敗原因，重點在於傳統保守支持者的流失，石破茂在「尊重日本傳統價值觀」、「聯美抗中」、「小政府」等方面都做得不好。

    矢板明夫20日深夜在臉書發文指出，此次選舉相較於自民黨的退潮，有三個保守政黨的議席明顯增加，包括參政黨、國民民主黨、日本保守黨在內，而這些政黨的主張，都和自民黨的保守派差不多。矢板明夫舉例，參政黨黨首神谷宗幣在演講中，多次提到曾經支持安倍晉三前首相；參政黨的競選口號「讓日本更加繁榮、強大」，和高市早苗參選自民黨總裁時的口號「讓日本列島更加強大、繁榮」，幾乎完全相同。

    矢板明夫認為，這次自民黨敗選的主要原因，是傳統的支持者「保守選票」的流失，日本保守派選民最在乎的幾點是「尊重日本傳統價值觀」、「聯美抗中」、「小政府」，但在這幾個面向中，石破茂都做得不好。

    矢板明夫指出，日本傳統價值觀主要包括「女系天皇」、「夫妻別姓」等幾個問題，石破茂的態度讓保守派不放心；石破茂在聯美抗中方面表現更差，對美強硬得罪川普，在關稅問題上和美國談判了3個月，日本製品出口美國的關稅不減反增。由24%變成25%。這1%的增幅對石破茂政府來說，「傷害性不大，侮辱性極強」。

    矢板明夫提到，在對美強硬的同時，石破茂對於中國的態度過於軟弱，多次派出政府要人訪中、開放中國富人到日本旅遊等，在很多問題上都被中國牽著鼻子走。另外，持續對中國製造的電動車提供補貼等也遭受批評。矢板明夫認為：「日本有很多保守派過去之所以支持自民黨，是因為自民黨可以搞好和美國的關係，同時對中國相對強硬。這一次，他們把希望寄托給了參政黨等新興勢力。」

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