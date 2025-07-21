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    首頁　>　國際

    教宗抨擊加薩戰爭野蠻　疾呼和平解決衝突

    2025/07/21 04:15

    〔中央社〕羅馬天主教教宗良十四世今天對加薩戰爭的「野蠻」嚴厲抨擊、對「濫用武力」表達強烈反對。以色列軍方日前襲擊加薩走廊（Gaza Strip）一座天主教堂造成3人死亡。

    法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在羅馬近郊岡多福堡（Castel Gandolfo）夏宮的三鐘經（Angelus）祈禱活動結束時說：「我再次要求立即結束這場野蠻的戰爭，尋求和平解決衝突的途徑。」

    教宗18日與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，對以色列17日上午空襲加薩市（Gaza City）聖家堂（Holy Family Church）表示他「深感悲痛」。

    約有600位流離失所民眾棲身這座教堂，大部分是兒童，包括有特別需求的數十人。

    良十四世今天說：「遺憾的是，這項行為加劇針對加薩平民和宗教場所的持續軍事攻擊。」

    「我重申對國際社會的呼籲，務必遵守人道法，尊重保護平民的義務，嚴禁集體懲罰、濫用武力及強迫人口遷移。」

    教宗同時對「我親愛的中東基督徒兄弟姊妹」面對嚴峻局勢時「常感到自己無能為力」，表達「同理與關懷」。1140721

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