澳智庫：西方削減東南亞發展援助　中國影響力將擴大

2025/07/21 02:39

〔中央社〕澳洲智庫羅伊國際政策研究院今天公布研究指出，在美國總統川普政府和其他西方捐助國大幅削減援助的背景下，中國對東南亞發展的影響力將會擴大。

法新社報導，雪梨的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）指出，東南亞在面臨西方官方發展融資的削減，以及美國「極為懲罰性」的貿易關稅，使這個區域處在「不確定的時刻」。

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羅伊國際政策研究院還表示：「西方援助縮減有拱手讓中國扮演更大角色的風險，不過其他亞洲捐助國的重要性也會增加。」

根據羅伊國際政策研究院這份年度報告，2023年東南亞獲得的官方發展融資總額「略微」增至290億美元。但川普自此已暫停了高達約600億美元發展援助，當中大部分是美國的海外援助計畫。

根據報告，法國和德國在內的7個歐洲國家以及歐洲聯盟已宣布削減2025年至2029年間執行的172億美元援助。英國也表示要減少76億美元的年度援助，以將資金重新分配給國防。

這項研究預測，根據最近的相關宣布，對東南亞的整體官方發展融資於2026年前將會減少超過20億美元，「這些削減將會對東南亞造成嚴重打擊」。

該研究表示：「東南亞發展融資格局的重心似乎將會向東轉移，尤其轉向北京，但東京和首爾也有。」

「隨著西方發展援助減少，作為這個地區發展上的行為者，中國的相對重要性將會提升。」

該報告指出，2023年北京對東南亞的發展融資增加16億美元至49億美元，其中大部分透過諸如印尼和馬來西亞的鐵路連結等大型基礎建設計畫。

與此同時，中國對東南亞所作基礎建設承諾激增4倍到將近100億美元，這在很大程度上是因為緬甸的皎漂深海港（Kyaukphyu Deep Sea Port）計畫重啟。1140721

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