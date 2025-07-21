日本參議院大選 日媒評民粹派參政黨異軍突起恐成大贏家

主張「日本優先」的日本極右派政黨「參政黨」，在20日的參議院選舉中異軍突起。該黨47歲黨魁神谷宗幣強調，「我們要對抗全球主義，重建日本國民的生活」。（路透）

2025/07/21 05:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本參議院20日改選，極右翼政黨「參政黨」（Sanseito）在這場選戰中異軍突起。日本放送協會（NHK）等媒體預測，該黨席次可能大幅成長，成為此次選舉的最大贏家之一。

路透報導，參政黨藉由渲染「外來移民的無聲入侵」，以及主張減稅與擴大福利支出的政見，而吸引大量選民支持。該黨發跡於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間成立YouTube頻道，當時主打疫苗陰謀論與全球菁英密謀說，如今則以「日本優先」口號正式進入主流政治舞台。

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該黨47歲的黨魁、現任參議員神谷宗幣在選後接受日本電視台採訪時指出：「『日本優先』這句話的意思是：我們要對抗全球主義，重建日本國民的生活。我並不是說要完全禁止外國人，或是要求所有外國人離開日本。」

現任首相石破茂領導的自民黨及其執政夥伴公明黨，將失去參院多數地位，繼去年10月眾議院敗選後，執政聯盟將進一步仰賴反對黨支持。

美國非營利組織「日本協會」（Japan Society）會長華克（Joshua Walker）指出，參政黨已經成為熱門話題，尤其是在美國，更因其民粹與反外國人立場而受到矚目，「這在某種程度上反映自民黨與石破的弱點」。

在選前民調中，29％的受訪者表示，最擔心的議題是社會保障與少子化，另有28％擔心過去1年內翻倍上漲的稻米價格。僅有7％的選民將移民問題列為第5大關注議題。

神谷說，「我們被批評為仇外與歧視，但民眾已經了解，是媒體錯了，參政黨才是對的。」

政治分析家指出，神谷的主張吸引對經濟疲弱與貨幣貶值感到沮喪的選民。日圓貶值吸引創紀錄的外國觀光客，也進一步推升日本民眾難以負擔的物價。

雖然日本社會迅速高齡化，外籍人口仍在去年創下約380萬人新高，但僅占總人口約3％，遠低於美國與歐洲的比例。

曾任超市經理與英文老師的神谷在選前接受路透訪問時表示，他受到美國總統川普大膽政治風格的啟發。儘管右翼民粹主義在日本仍未如歐美般深刻紮根，外界仍常將參政黨與德國「另類選擇黨」（AfD）、英國「英國改革黨」（Reform UK）相提並論。

神谷在選後表示，他計畫效法歐洲新興民粹政黨的模式，與其他小黨建立聯盟，而非與自民黨政府合作。

參政黨對移民問題的強調，已讓日本政治明顯右傾。就在投票前幾天，石破政府宣布成立新的政府工作小組，針對外國人犯罪與擾亂秩序加以因應，自民黨並承諾「非法外國人歸零」的政策目標。

神谷在2022年以頗具爭議的言論當選首位參政黨參議員，當時他曾主張日本天皇應納妃，但如今他試圖淡化以往主張的極端內容。

不過，在本次選戰中，神谷因批評性別平等政策是「鼓勵女性工作、導致不生育的錯誤政策」，遭遇輿論反彈。為了修正他自認「太熱血」的形象，並拓展參政黨核心支持群以外的選民（該黨主要支持者為20到30幾歲的男性），神谷特別在本次選舉中提名多名女性候選人，其中歌手SAYA即成功在東京當選。

與其他反對黨類似，參政黨主張減稅並提高育兒津貼，引發投資人對日本財政健全與龐大債務的擔憂。但與其他反對黨不同的是，參政黨擁有龐大的網路支持群體，足以挑戰既有政治體制。

根據社群數據網站socialcounts.org，參政黨的YouTube頻道擁有約40萬名追蹤者，不僅居於所有日本政黨之冠，更是自民黨的3倍。

神谷表示，參政黨在參院的突破只是起點，「我們正在逐步壯大，並回應人民的期待。我相信，當我們建立穩固的組織並拿下50到60個席次後，我們的政策就能真正落實。」

相較之下，在權力較大的眾議院，參政黨目前僅有3席。

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