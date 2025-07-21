他驚見性愛片主角竟是女兒！攤牌後被回「你到底每天在看什麼？」

日本一名中年男子最近向媒體透露，在網上意外發現女兒與男友拍攝的性愛片。示意圖，與本文無關。（情境照）

2025/07/21 00:55

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名中年男子最近向媒體透露，日前在網上意外發現疑似女兒與男友拍攝的性愛影片，對此耿耿於懷的他向女兒攤牌，沒想到卻被女兒反轟「噁心」，本就不和睦的家庭關係進一步分裂，讓該名男子相當難過。

根據日本時尚、八卦雜誌《FORZA STYLE》 報導，52歲男子杉山晴（化名）分享一個無法告訴身邊親友的秘密，他與妻子目前是分居狀態，估計很快就會走到離婚這一步，值此之際，他在網上偶然看見一段性愛影片，馬上認出女主角竟然是他正就讀大學的21歲獨生女，疑似與男友一起拍攝，放上營利成人平台賺錢。

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杉山晴稱，他並未付費看該影片，起初他也不願相信自己的眼睛，但女主角實在太像自己的女兒，於是向已經許久沒有聯絡的另一半吐露此事，妻子卻沒有太大的反應，反倒露出一絲鄙視的表情，「我想她可能是在鄙視我找到這段影片，也鄙視我們的女兒暴露自己的身體來賺錢。」

杉山晴透露，後來他還是找上女兒攤牌，女兒沒有否認自己是性愛片女主角，但卻因此不願再和自己的爸爸見面，杉山晴從女兒那裡收到的唯一一則LINE訊息是：「真的噁心！你是怎麼發現的？我是說，你到底每天都在看什麼？」

杉山晴難過表示，「我不知道該如何回應，我告訴他們別再這樣做了，但我很清楚我的話沒什麼說服力……」

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