德媒：中國擴張主義政策 高達9成南韓民眾反中

近年來，對中國持負面態度的南韓民眾比例逐漸增加。圖為今年2月7日聚集在首爾中國大使館前抗議，高呼「中共（CCP）滾蛋」、「消滅共產主義」、「習近平下台」。（取自X平台@kizw225166帳號）。

2025/07/20 22:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕《德國之聲》7月20日報導，近年來，對中國持負面態度的南韓民眾比例逐漸增加，而前總統尹錫悅宣佈戒嚴令後引發的政治動盪中，反中聲浪也此起彼落，主要跟中國的擴張主義政策，導致南韓國安、經濟和文化風險升高，引發南民眾不滿有關。

自從去年12月初，南韓前保守派總統尹錫悅宣布實施戒嚴令後，其支持者開始示威，其中部分抗議者矛頭直指中國，高呼「CCP OUT」（中國共產黨滾出去）口號。即便在進步派李在明於今年6月4日當選並就任總統後，這些抗議活動依然持續不斷。事實上，在戒嚴令頒布前，南韓已有零星反中示威，但規模僅數十人。如今，反中示威已擴大至數百人規模，示威者敲鑼打鼓，在街頭遊行。7月9日，中國駐南韓大使館甚至為此向首爾當局提出交涉，並提醒在韓中國人注意安全。

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尹錫悅實施戒嚴，遭到不少外媒批評為「反民主行為」，但其支持者並未因此退縮，反而轉向更強烈的反中態度。這並非偶然；他們認同尹錫悅對抗中國的立場。事實上，尹錫悅在任內也確實一再強調韓美日三邊合作，與其前任進步派文在寅對中國的「三不立場」（不追加薩德部署、不參與美國全球飛彈防禦系統、以及不建立韓美日軍事同盟）形成鮮明對比。

曾在6月中旬參與中國駐韓大使館前示威活動的英國科芬特里大學（Coventry University ）畢業生沈宰弘受訪表示：「南韓90%的油輪需經過台灣海峽。若中國武力統一台灣，南韓經濟將嚴重依賴中國。中國意圖在韓日扶植親中政權，以確保在入侵台灣時，韓日不會介入。」

當時一位要求匿名的首爾漢陽大學抗議學生也表示：「南韓需要與美國、日本、歐洲及北約建立強大聯盟，以捍衛自由民主。然而，新任總統李在明卻傾向與中國、俄羅斯及北韓結盟，這正是我參與今日遊行的原因。」

也參加了示威活動的濟州國立大學學生Lee Nurim則認為，中國正通過購買地產、文化滲透及技術間諜等手段，在包括南韓在內的世界各地擴張其國際影響力：「我們反對的不是中國，而是中國共產黨及其『中國夢』，因為這意味著世界霸權。」

報導說，這些抗議活動的產生有其深層原因，短期內恐難平息。南韓的反中情緒究竟有多嚴重？韓媒《每日經濟》的數據顯示，2015年對中國持負面態度的南韓人僅佔 16%；2020年上升至40%。從其他研究機構的數據來看，也呈現相同的趨勢。南韓首爾大學亞細亞研究所2022年的民調顯示對中國持負面態度的南韓民眾比例達到91%；而 2024年美國皮尤研究中心類似民調結果甚至達到97%。

在南韓輿情中有不少意見認為，南韓反中情緒的產生，主要歸因於中國近期的擴張主義政策，其中2017年的「薩德事件」（中國反對南韓部署美國薩德飛彈防禦系統）扮演了關鍵催化劑的角色；該事件引發中國對南韓實施經濟制裁，使眾多南韓民眾首次意識到，中國不僅是經濟夥伴，也可能成為制裁者。

另外，時任南韓總統文在寅於2017年12月15日在北京大學演講時稱「中國是大國，南韓是小國」，對中國採取卑屈立場，此舉引發南韓民眾（尤其是保守派支持者）不滿。文在寅跪中對於自尊心極強的南韓社會而言，無疑是一記重擊。COVID-19疫情前後，中國旅客在免簽區濟州島等地的不文明行為，例如亂丟垃圾、偷拍澡堂，甚至涉及刑事案件，使得南韓媒體爭相報導，更加深了「中國人不守秩序」的刻板印象。

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