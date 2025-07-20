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    美國務院副發言人批中外交 造成經濟脅迫、操控與依賴

    美國國務院副發言人修斯頓指出，印太國家在與中國打交道時，應該「審慎負責地做出決策」。（取自美國國務院官網）

    美國國務院副發言人修斯頓指出，印太國家在與中國打交道時，應該「審慎負責地做出決策」。（取自美國國務院官網）

    2025/07/20 22:31

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務院副發言人修斯頓（Mignon Houston）指出，印太國家在與中國打交道時，應該「審慎負責地做出決策」，並呼籲各國政府將美國視為「另一個經濟夥伴選項」。

    修斯頓18日接受《日經新聞》訪問，全文於20日刊出。針對美國情報機構認為，中國可能在2027年前具備入侵台灣的能力，在此情況下美軍是否會協防台灣的提問，修斯頓表示，她無法對假設性的問題作答，但重申「美國堅決反對任何片面改變現狀的行為，不論是透過武力還是脅迫。我們的立場不會改變。」

    儘管川普政府將持續奉行「一個中國」政策，但修斯頓也強調，「我們與台灣維持非官方但非常緊密的關係」，「這項政策沒有改變，也不會改變。」

    修斯頓承認中國在印太地區扮演重要角色，但仍批評北京在外交關係中造成「經濟脅迫、操控與依賴」，而「美國擁有可追溯的供應鏈，也在資料與科技領域建立可信賴的網絡。這是與中國提供的選項不同的替代方案。」

    修斯頓說，「我們希望各國將美國視為經濟合作的替代選項，從長遠角度思考其夥伴關係，以及對其公民所帶來的意義，思考他們的資料是否能免於遭到入侵或審查。」

    美國總統川普試圖透過加徵關稅來重塑全球貿易，修正貿易失衡。修斯頓表示，持續進行中的關稅談判將促成「對雙方國家都公平的談判性貿易」，「這代表我們做為政府對美國人民的承諾，也對我們的盟友負責，因為強勁的貿易對雙方都有利。」

    當被問到對東南亞國協（ASEAN）成員與其他國家加徵關稅，是否會導致其更加依賴中國時，修斯頓指出，許多國家「即使是我們最親密的盟友」、也受益於美國市場，「但我們並未見到對我方商品與服務的對等回報」。

    修斯頓認為，部分東協國家擁有處理與提煉關鍵礦產的能力，可確保其流入全球供應鏈。而考量到中國因素，「東協國家不應依賴單一經濟體或單一來源」。

    談到與日本的關係時，修斯頓說，日本是對美國直接投資最多的國家，已有超過40萬個美國就業機會由此而來，「但我們也必須認識到，日本存在一些非關稅壁壘，對美國產業與勞工造成負面影響，這正是本屆政府所關注的問題」。

    關於美國加徵關稅的政策，修斯頓表示，此舉並非懲罰性措施，而是戰略性行動，目的是與美國的盟友及夥伴密切合作，針對這些關稅與非關稅壁壘尋求平衡，包括與日本及印太其他國家的貿易關係。

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