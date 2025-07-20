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    阿富汗難民受困阿聯 川普發文「我會試著救他們」

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    2025/07/20 23:02

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（20）日在社群平台發文宣示，他將出手協助被困在阿拉伯聯合大公國的阿富汗難民。這些曾協助美軍的難民在神學士政權接管阿富汗後，被迫離鄉背井，暫時棲身於阿聯。

    川普今日在他的社群平台Truth Social發文回應一篇關於阿富汗人的報導，該篇報導的標題是「幫助美軍而目前在阿拉伯聯合大公國藏身的阿富汗人，被迫要回到神學士（治下的阿富汗），川普會救他們嗎？」

    川普回應：「我會試著救他們，從現在開始。」

    《路透》指出，自從美軍匆忙撤離阿富汗以來，拜登政府已把近20萬名阿富汗難民帶到美國。

    這些難民包括了具有美國公民身分的阿富汗裔軍人的家人，或是獲准與父母團聚的兒童，以及已批准入境的阿富汗人的親屬，還有數萬名曾在阿富汗戰爭期間為美國政府效力的阿富汗人。

    身為美國重要安全盟邦的阿拉伯聯合大公國，曾在2021年答應幫助美國暫時收容數千名自阿富汗撤離的平民；2022年，加拿大也在美國的要求下，協助安置約1000名先前在阿拉伯聯合大公國棲身的阿富汗人，目前不清楚阿聯境內尚有多少名阿富汗難民。

    不過《路透》點出，川普在移民政策方面向來保守，他今年1月上任後，曾下令暫停美國難民計畫，4月份時更撤銷了美國境內的數千名阿富汗人的臨時保護身分。

    川普發文回應報導，表態會協助被困在阿聯的阿富汗難民。（擷取自Truth Social）

    川普發文回應報導，表態會協助被困在阿聯的阿富汗難民。（擷取自Truth Social）

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