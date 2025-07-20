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    日參院大選自民黨慘敗 石破茂仍想繼續留任首相

    自民黨總裁石破茂今晚在開票過程中受訪透露想要「繼續留任」的意願，他表示，即使自民黨未過半，但仍是國會最大黨，尤其日美關稅談判正處於關鍵時刻，他有責任擔任首相職務。（法新社）

    自民黨總裁石破茂今晚在開票過程中受訪透露想要「繼續留任」的意願，他表示，即使自民黨未過半，但仍是國會最大黨，尤其日美關稅談判正處於關鍵時刻，他有責任擔任首相職務。（法新社）

    2025/07/20 22:07

    〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕面對自民黨可能無法保住參議院的過半席，總裁石破茂今晚在開票過程中受訪透露想要「繼續留任」的意願，他表示，即使自民黨未過半，但仍是國會最大黨，尤其日美關稅談判正處於關鍵時刻，他有責任擔任首相職務。但自民黨最高顧問麻生太郎，今晚稍早已向周邊人士表示「絕對不允許續任」，開出了第一槍，黨內的反石破勢力已蓄勢待發。

    參院大選開票結果，至截稿為止，應選125席還有50席尚未開出，初步統計自民黨18席、公明黨4席、立憲民主黨14席、日本維新會6席、日本共產黨3席、國民民主黨12席、令和新選組2席、參政黨9席、社民黨1席、日本保守黨1席，其他6席。

    石破在選前定下50席的勝負門檻，亦即執政聯盟自民、公明兩黨在這次參院大選至少要拿下50席。若低於50席，自民黨將失去參院過半席次的優勢。

    依出口民調顯示，自公兩黨恐怕難以過半，這也是繼去年10月的眾院大選之後，石破再度無法達到自定的勝負門檻，各方對於他的去留相當關注，自民黨麻生派龍頭麻生太郎已在稍早開出第一槍「絕對不允許續任」。黨內也出現倒石的聲浪。

    但石破在今晚開票過程中，接受日本放送協會（NHK）等電視媒體的訪問，透露出繼續留任的意向，理由是自民黨仍是國會第一大黨，他有責任繼續擔任，不過最後還要看確定獲得的議席再做決定。

    日本讀賣新聞報導，自公兩黨21日將舉行黨魁會談，石破將在會談後舉行記者會，不管石破續任或下台，日本政局將會面臨一波大混亂。

    自民黨內要求石破下台的聲浪要比去年底強烈，除了麻生開出第一槍之外，去年與石破競爭總裁大位的前經濟安保相高市早苗，18日在地方助選時已宣布「已經下定決心，要重塑自民黨的骨幹力量」。

    另外，前首相岸文雄對於重掌政權也躍躍欲試，去年參選過總裁的官房長官林芳正、前經濟安保相小林鷹之、財務相加藤勝信等人也尚未放棄。

    面對石破可能以日美關稅談判做為拒絕下台的擋箭牌，自民黨內的反石破勢力已在麻生開出第一槍後開始蘊釀攻勢，近期可能召開自民黨眾參兩院議員總會。

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