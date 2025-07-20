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    美軍高層放話「北約可迅速攻下加里寧格勒」 俄羅斯氣到跳腳

    俄羅斯總統普丁。（法新社檔案照）

    俄羅斯總統普丁。（法新社檔案照）

    2025/07/20 22:15

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據美國《新聞周刊》（Newsweek）報導，美國陸軍歐非司令多納赫（Christopher Donahue）7月16日在德國威斯巴登舉行的首屆「美陸軍歐洲陸地會議」（LandEuro Conference）上表示，必要時北大西洋公約組織（NATO）可以「前所未有的速度」攻下俄軍重兵把守、濱臨波羅的海的海港城市加里寧格勒。多納赫目前是美國軍方最具影響力的人物之一。

    加里寧格勒是位於波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地（指完全被另一個國家或實體的領土包圍的領土），這個地區佔地215.7平方公里，四面被北約成員國環繞。

    根據美國《防務新聞》（Defense News）的報導，多納赫在會中特別關注了北約東翼與俄羅斯的局勢，特別是北約新近提出的「東翼威懾戰線」新概念，該概念側重於北約夥伴之間的合作與數據共享。他強調，陸地領域在威懾中的重要性並未減弱，反而日益凸顯。

    烏克蘭總統澤倫斯基和北約秘書長呂特先前都曾發出警告，如果未能在烏克蘭阻止俄羅斯總統普廷，他可能會試圖奪取北約領土。

    莫斯科當局對多納赫的這番言論做出強烈反應。據俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，俄羅斯國會外交委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）暗示，俄羅斯會對北約襲擊加里寧格勒採取報復措施，包括動用俄羅斯的核武。

    俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Sergeyevich Peskov）表示，北約是一種「對抗工具」，對俄羅斯懷有敵意，其態度迫使俄羅斯採取措施確保自身安全。

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