甘肅幼兒園鉛中毒案省級調查出爐 6人被捕17人被查

中國甘肅省幼兒園鉛中毒案調查報告今晚公布，指全案是幼兒園廚師以顏料為餐點染色所致，全案6人被批捕，17人被調查，天水市委書記、市長也被立案問責。（圖擷自甘肅省人民政府官網）

2025/07/20 22:19

〔中央社〕甘肅省官方主導的天水幼兒園鉛中毒案調查報告今晚公布，指全案是幼兒園廚師以顏料為餐點染色所致，與周邊環境無關。園方、天水市第二人民醫院、甘肅省疾控中心等負有責任，全案6人被批捕，17人被調查，天水市委書記、市長也被立案問責。

央視新聞報導，針對民眾強烈質疑天水市環境及工廠林立可能是引發鉛中毒的主因，調查報告指出，調查組專家採集事發的褐石培心幼兒園周邊空氣、地表水、地下水、土壤等樣品進行檢測，並無鉛污染情況；至於受質疑的幾家大型工廠，報告認為，這些工廠與幼兒園有一段距離，且未再從事涉及鉛礦的冶煉生產，因此無涉此案。

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此外，針對案發初期負責檢測受害幼童、卻未驗出異常的的天水市第二人民醫院，報告提到，該院及其檢驗科「管理混亂」，崗位職責落實不到位，實驗室品質控制執行不到位，相關檢驗人員缺乏系統性培訓，該複檢的未複檢且「直接修改檢驗結果」，嚴重違反職業操守及中國相關法規，且該院檢驗科先前也存在違規修改血鉛檢驗數據的問題，紀檢監察機關正深入調查中。

調查報告提到，甘肅省疾控中心對本次血鉛樣本檢測在方法有效性、數據合理性、原始記錄、質控措施、報告數據等方面未進行嚴格審核把關；進行血鉛檢測任務前，在人員能力經驗、質控樣品、新建檢測方法等方面未對檢測任務進行充分評估，且未制定相應的品質控制措施。

報告表示，當地主管機關天水市麥積區教育局對褐石培心幼兒園未取得辦學許可證即公開招生的行為視而不見，近兩年對民營幼兒園食品安全未安排部署、未開展培訓、未檢查排查，主抓學前教育的幹部更涉嫌接受利益輸送，分管行政審批的副局長還違規接受宴請。

同時，麥積區市場監管局對該幼兒園每季食品安全檢查流於形式，未及時發現非法添加顏料問題；幼兒園所在地社棠鎮市場監管所監管人員違規接受宴請並收受購物卡，放棄職守。

調查提到，麥積區教育局長何旭、麥積區市場監管局長張海斌等5人，甘肅省疾控中心黨委書記王文軍、主任孫建云、理化實驗室主任李擁軍等7人，天水市第二人民醫院院長唐志鋒、副院長周朝暉等5人，總計17人因本案以及被查出的其他問題，被立案審查調查。

同時，甘肅省紀委監委針對上述問題背後的屬地管理、行業主管、部門監管失職失責問題，已對甘肅省衛生健康委、天水市委、天水市政府、天水市麥積區委、麥積區政府等單位啟動問責調查程序。並對天水市委書記、天水市長、甘肅省衛健委副主任、甘肅省疾控局長等10名官員立案問責。

根據調查報告，褐石培心幼兒園朱姓園長，幼兒園李姓投資人，文姓、賀姓、牛姓、安姓廚師等6人涉嫌在食品製作中摻入有毒、有害的非食品原料，致使幼兒園幼兒和教職員工血鉛異常，公安機關已對這6人依法執行逮捕。另對2名犯罪嫌疑人刑事拘留，並對3名犯罪嫌疑人取保候審，案件仍在進一步偵辦中。

報告最後說，甘肅省委、省政府對天水褐石培心幼兒園發生「血鉛異常」問題「深感痛心，對患兒及家長表示深深歉意」，將以零容忍態度對牽涉的部門和人員違規違紀違法問題深挖徹查，「無論涉及什麼單位，涉及什麼人，都將一查到底、嚴肅處理，絕不姑息護短」。

報告提到，甘肅省還將全面加強各級各類學校、尤其是中小學、幼兒園食品安全日常監督檢查；並集中開展醫療衛生系統專項整治，對存在的問題堅決整改、徹底整改，堅決防止類似問題發生。

甘肅省天水市麥積區褐石培心幼兒園6月間爆發233名幼童鉛中毒，直到家長帶受害子女遠赴陝西省西安市的醫院檢驗，才發現血液中鉛濃度嚴重超標的事件，引起中國輿論譁然。天水市官方8日公布調查結果，指幼兒園後廚人員上網購買不可食用的彩繪顏料，稀釋後用於部分食品製作，但並不被家長及民眾採信。

眼見引起廣泛質疑，甘肅省委、省政府12日宣布成立調查組，提高層級調查此案，並邀中國生態環境部、國家衛健委專家參與，同時由中國國務院食安辦派出工作組指導督辦。

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