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    疑遭中國相關駭客組織鎖定 新加坡出動軍事單位協助抵禦

    新加坡政府遭疑似與中國有關聯的駭客組織攻擊，並調派軍隊人員協助網路安全機構抵禦攻擊。示意圖。（美聯社）

    新加坡政府遭疑似與中國有關聯的駭客組織攻擊，並調派軍隊人員協助網路安全機構抵禦攻擊。示意圖。（美聯社）

    2025/07/20 20:28

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在新加坡關鍵基礎設施傳出遭到與中國有關的駭客組織攻擊之際，星國國防部長陳振聲19日表示，這是星國軍方必須應對的「新興威脅」之一，已召集各部隊協助打擊相關駭攻，並將與新加坡網路安全局（CSA）合作，組成聯合小組加以應對。

    新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根（K. Shanmugam）18日在演說中提到，駭客組織「UNC3886」針對高價值戰略目標，以及提供必要服務的重要基礎設施發動「進階持續性威脅」（APT），可能破壞國家安全。Google旗下資安公司麥迪安（Mandiant）將UNC3886描述為「與中國有關聯的間諜組織」，曾對美國和亞洲國家國防、科技及電信機構發動攻擊。

    尚穆根解釋，APT行動者通常會竊取敏感資訊並破壞醫療保健、電信、水務、交通和電力等基本服務，「如果成功，它可以進行間諜活動，並可能對星國和星國人民造成重大破壞」，連經濟也可能受影響，銀行、機場和各行各業都將無法運作。據了解，2021至2024年間，針對新加坡的疑似APT攻擊增加4倍多。2018年，一個公共醫療機構遭遇網路攻擊，導致約16萬名患者用藥紀錄被竊，其中包括時任總理李顯龍的紀錄。

    防長陳振聲表示，軍方已篩選出一批人員，準備與網路安全局合作，執行政府對這項新興威脅的整合因應措施。對於UNC3886與中國之間的聯繫，尚穆根19日補充道，星國政府確信就是該組織涉案，但他們與誰有聯繫，以及如何運作，他不想多談。此外，基於國家安全或公眾利益的理由，星國不會透露所有事件，但目前揭露的事件數量，遠遠少於實際攻擊次數。

    中國「央視網」引述中國駐新加坡大使館發言人指出，星媒報導星國受到某網路組織攻擊時，引用某國網路安全公司的訊息，指其中提到的UNC3886組織與中國有關，中方「堅決反對任何針對 中國的無端抹黑」。

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