為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊朗核談判有望重啟 下週擬與英法德展開對話

    英法德國三國警告伊朗須與美國重啟核談判，否則將透過「快速恢復機制」祭出制裁。伊朗外交部長阿拉奇（見圖）回應稱，「快速恢復機制」缺乏法律依據。（路透）

    英法德國三國警告伊朗須與美國重啟核談判，否則將透過「快速恢復機制」祭出制裁。伊朗外交部長阿拉奇（見圖）回應稱，「快速恢復機制」缺乏法律依據。（路透）

    2025/07/20 20:49

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在伊朗具有半官方地位的塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）今（20）日指出，伊朗可能會在下週與英國、法國以及德國展開核談判；英法德三國此前曾警告，若伊朗不願坐上談判桌，將針對伊朗重新啟動制裁機制。

    《路透》報導，塔斯尼姆通訊社引述知情人士的說法指出：「談判的原則已經達成一致，但關於談判時間還有地點的協商仍在持續進行。下週可能會在哪個國家舉辦會談的事項還未敲定。」

    伊朗曾在2015年與美國、中國、俄羅斯、英國、法國及德國達成核協議，協議內容為伊朗允諾限制製造核武的能力，以換取各國減少對伊朗的經濟制裁裁，但美國在2018年單方面退出該協議。

    英法德國三國則警告伊朗，若伊朗與美國之間的核談判未能重啟或雙方最終談崩，三國在8月底之前就會透過「快速恢復機制」（snapback mechanism），重新對伊朗實施制裁。

    伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）本週回應：「如果歐盟或歐洲3國想要占有一席之地，他們應該負責任的採取行動，拋棄過時的威脅與施壓政策，包括所謂的『快速恢復』，這種絕對缺乏道德或法律依據的手段。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播