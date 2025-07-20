伊朗核談判有望重啟 下週擬與英法德展開對話

英法德國三國警告伊朗須與美國重啟核談判，否則將透過「快速恢復機制」祭出制裁。伊朗外交部長阿拉奇（見圖）回應稱，「快速恢復機制」缺乏法律依據。（路透）

2025/07/20 20:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在伊朗具有半官方地位的塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）今（20）日指出，伊朗可能會在下週與英國、法國以及德國展開核談判；英法德三國此前曾警告，若伊朗不願坐上談判桌，將針對伊朗重新啟動制裁機制。

《路透》報導，塔斯尼姆通訊社引述知情人士的說法指出：「談判的原則已經達成一致，但關於談判時間還有地點的協商仍在持續進行。下週可能會在哪個國家舉辦會談的事項還未敲定。」

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伊朗曾在2015年與美國、中國、俄羅斯、英國、法國及德國達成核協議，協議內容為伊朗允諾限制製造核武的能力，以換取各國減少對伊朗的經濟制裁裁，但美國在2018年單方面退出該協議。

英法德國三國則警告伊朗，若伊朗與美國之間的核談判未能重啟或雙方最終談崩，三國在8月底之前就會透過「快速恢復機制」（snapback mechanism），重新對伊朗實施制裁。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）本週回應：「如果歐盟或歐洲3國想要占有一席之地，他們應該負責任的採取行動，拋棄過時的威脅與施壓政策，包括所謂的『快速恢復』，這種絕對缺乏道德或法律依據的手段。」

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