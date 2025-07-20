日參院大選出口民調 執政黨未過半

日本參議院選舉今天進行投開票，根據日本各媒體公布的出口民調顯示，執政聯盟自民黨和公明黨低於原本預定的50席勝負門檻。（美聯社）

2025/07/20 19:33

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本參議院選舉今天進行投開票，根據日本各媒體公布的出口民調顯示，執政聯盟自民黨和公明黨低於原本預定的50席勝負門檻，這也是繼去年眾院失利後，執政黨再吞敗績，席次未過半。而新興小黨參政黨議席可能增為16席，為這次選戰的黑馬，國民民主黨的議席也可能增為17至18席。

參議院總席次為248席，每3年進行半數席次改選，這次因為東京選區1席補選併入舉行，所以應選席次為125席，參選人數為522人。自民、公明執政聯盟的非改選席次共有75席，所必須獲得50席才能維持過半優勢，自民黨總裁石破茂也將50席定為勝負門檻。

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參院選舉分有選舉區和比例區兩種，選舉區分布全國共45區，其中僅有1席的單一選區占32席，其它為兩席以上的複數選區，共選出75席。32個單一選區被視為是朝野攻防的主戰場，2016年及19年的參院選舉，在野黨成功整合推出共同參選人，獲得10席以上佳績，上一次2022年因整合失敗，再加上自民黨前首相安倍晉三在選戰中遇刺過世，所以自民黨拿下28勝4敗的好成績。自民黨這次在單一選區陷入苦戰，也讓議席大幅後退。

晚上8點開票後，各家媒體推出的出口民調顯示，TBS電視的調查顯示，自民黨33席、公明黨8席、立憲民主黨26席、日本維新會7席、日本共產黨3席、國民民主黨17席、令和新選組3席、參政黨16席、社民黨1席、日本保守黨2席，其他9席。

日本電視調查：自民黨32席、公明黨9席、立憲民主黨25席、日本維新會7席、日本共產黨3席、國民民主黨18席、令和新選組3席、參政黨16席、社民黨1席、日本保守黨2席，其他9席。

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