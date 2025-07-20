克宮：普廷有意願與烏克蘭和談 強調「達成目標」是重點

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普廷（見圖）渴望盡快以和平手段解決烏克蘭問題，但俄國的重心還是在於達成目標。（歐新社）

2025/07/20 19:52

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕克里姆林宮今（20）日表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已準備好針對烏克蘭議題商討出一份和平解決方案，但俄國想完成目標的立場沒有動搖。

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對俄國國家電視台記者點出，各國現在已經適應了美國總統川普（Donald Trump）有時候會脫口而出的「辛辣」措辭，但川普在針對俄羅斯發言時也曾強調，他會繼續尋求和平協議。

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佩斯科夫稱，「普廷總統一再重申，他渴望盡快和平解決烏克蘭問題。這會是一個漫長的過程，需要努力而且絕非易事。」

佩斯科夫也強調，俄國想達成軍事目標的立場未變，「對我們來說，最重要的就是實現我們的目標，我們的目標很明確。」

川普本週一宣布將提供烏克蘭愛國者飛彈等軍援，同時他也下達通牒，要求俄國人在50天內與烏克蘭談和，否則將祭出制裁措施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（19）日表示，烏克蘭已向俄羅斯提議，下週再度舉行和平談判，他也在演說中向俄方喊話：「應該盡可能的促成停火。俄羅斯方面不該再逃避做決定。」

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