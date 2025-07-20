去年被騙1470億！美國人淪中國詐騙集團目標

今年2月，緬甸警方破壞一處詐騙中心，逮捕並拘留被迫在裡頭工作的中國民眾。（美聯社）

2025/07/20 18:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）18日發布報告指出，自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）以來，美國民眾已淪為中國詐騙集團的首要目標，光是去年被騙取的金錢可能就遠遠超過50億美元（約1470億台幣），比前一年增長40％以上，但美國對這類威脅的反應「支離破碎、資源不足」，可能會導致更多美國人受害，甚至隨著新科技發展而變本加厲。

《華盛頓郵報》指出，報告稱這些詐騙手段通常與參與販毒和洗錢活動的跨國集團有關，他們透過簡訊、社群媒體、約會應用程式和求職網站鎖定美國人。USCC成員庫肯（Mike Kuiken）指出，類似的詐騙事件由深具產業規模、使用最先進技術的集團發起，「我甚至認為美國執法部門還沒找到應對之道」。

請繼續往下閱讀...

與此同時，北京當局藉由對詐騙集團採取打擊行動，擴大其在東南亞的執法範圍，進一步增強對當地政府的影響力，以利進行情報行動。USCC擔憂道，北京當局近期對寮國和緬甸等國的中國詐騙集團進行大規模突擊搜查，取得電腦和手機等，這些設備都可能使北京能夠取得美國目標群眾的數據。

報告還點出中國詐騙集團與「一帶一路」倡議建立互利關係的案例，許多中國犯罪首腦即假借該名義到處橫行，例如柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南等地的「經濟特區」，因缺乏合宜監管，淪為詐騙溫床。黑社會組織三合會老大尹國駒（Wan Kuok Koi）為首的犯罪網路正在不斷擴張，上月才被《華郵》揭露與中共有聯繫，目前因從事詐騙勾當遭到東南亞當局調查。

今年3月被川普政府解散的國會智庫「美國和平研究所」（USIP）即曾指出，中國犯罪集團正在擴大全球影響力，並利用國際洗錢網絡來實施大規模詐騙和人口販賣，詐騙中心的人員也大多來自該網絡，尤其是泰國、緬甸、寮國交界的「金三角」地區極為猖獗。當地政府面臨北京愈來愈大的壓力，要求中國警方進入調查，但北京與東南亞各國政府密切合作，打擊該地區的跨國犯罪活動，無疑為中國逐步施加更大政治影響力提供藉口。如果美國不幫助東南亞各國建立打擊詐騙的能力，這些國家可能會更依賴中國，從而讓北京的地位更穩固。

儘管詐騙威脅巨大，但美國國務院近期改組後，負責協調應對東南亞反詐騙行動的人員也遭到裁撤，這促使USCC呼籲國務院三思。庫肯更指出，在華府未來與北京的接觸中，詐騙事務應該佔據與打擊類鴉片止痛劑「芬太尼」同等重要的位置，「這涉及執法，也涉及外交，是一個複雜的挑戰」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法