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    虎「毒」食子！ 英國毒母逼17歲兒走私 遭搜出5億古柯鹼

    母親逼迫子女在行李中挾帶毒品，價值逾5.6億。（圖擷自National Crime Agency）

    母親逼迫子女在行李中挾帶毒品，價值逾5.6億。（圖擷自National Crime Agency）

    2025/07/20 20:48

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國布萊福市（Bradford）一名54歲母親法爾莎娜・考瑟（Farzana Kauser），利用自己的子女夥同走私總值1440萬英鎊（約新台幣5億6848萬元）的古柯鹼，自墨西哥坎昆夾帶入境，最終東窗事發，全家六口被判刑。

    根據《BBC》報導，考瑟因今年5月走私180公斤古柯鹼，被伯明罕刑事法院重判13年4個月。她去年11月在伯明罕機場接回剛從坎昆返英的4名兒子、女兒及媳婦時，被警方當場逮捕，行李內裝滿毒品。

    辦案人員指出，考瑟與巴基斯坦一名綽號「叔叔」的不明共犯合作，透過機場內應從墨西哥帶毒返英。她與子女過去數月內多次搭機假借旅遊之名，實際搭乘與坎昆抵英航班相近時間回國，趁機領取對方托運之毒品行李，假裝自家行李混入海關闖關。警方發現這樣的手法自去年8月起，已成功至少5次。

    考瑟辯稱自己僅是接機，並非主謀，但警方查出她刻意銷毀相關證據，且其最小兒子當時年僅17歲就被迫參與。她與子女原計畫將部分毒品交給下游分銷，餘下部分存回自宅再行販運。

    目前她的4名成年子女已認罪判刑，最重被判10年9個月不等刑期，女婿則獲緩刑2年，其18歲小兒子預計10月宣判。辦案單位痛批考瑟假裝慈母，實則推子女入險境，毀了孩子未來。

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