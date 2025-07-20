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    平手也感動！帕奎奧一拳扭轉政治失意 菲律賓為他掀起情感海嘯

    46歲菲律賓拳王帕奎奧（右）於美國拉斯維加斯對戰現任WBC次中量級冠軍巴里奧斯（左），雙方激戰12回合後以平手收場。（歐新社）

    46歲菲律賓拳王帕奎奧（右）於美國拉斯維加斯對戰現任WBC次中量級冠軍巴里奧斯（左），雙方激戰12回合後以平手收場。（歐新社）

    2025/07/20 18:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓拳擊傳奇人物帕奎奧（Manny Pacquiao）當地時間19日於美國拉斯維加斯復出登場，與現任WBC次中量級冠軍巴里奧斯（Mario Barrios）激戰12回合，最終以平手收場。這場睽違4年的回歸戰，不僅吸引全球關注，也再度喚起菲律賓社會對「國民英雄」的深層情感。

    法新社報導，儘管比賽地點遠在美國，帕奎奧的號召力在菲律賓依舊強勁。20日適逢颱風「薇帕」（Wipha）襲菲，原訂於馬尼拉Welfareville社區舉辦的戶外觀戰活動被迫改至室內，但仍有近2000名民眾冒雨前來共襄盛舉，現場擠滿老幼觀眾。66歲的觀眾阿魯武索（Alfonso Arvuso）清晨7點便與兩名年幼孫子排隊卡位，直言：「帕奎奧贏，就像全國都贏了。」

    這場平手對帕奎奧而言意義深遠。他自2021年敗給古巴選手烏加斯（Yordenis Ugas）後淡出拳壇，轉戰政壇，並於2025年5月參選參議員失利。如今以46歲高齡再度站上擂台，與年輕一代世界冠軍周旋全場，無論勝負，已被支持者視為精神上的勝利。

    帕奎奧在菲律賓的地位遠超一位運動員。他的比賽曾讓街道空無一人，被視為「非法定國定假日」，甚至在2015年與梅威瑟（Floyd Mayweather）交戰時，政府軍與反政府武裝在棉蘭老島（Mindanao）罕見達成停火協議，只為觀戰這場國族象徵之戰。

    此次復出雖無勝果，卻再次凝聚國內情感。「至少他沒輸，這趟路沒白走。」59歲拄著枴杖前來觀賽的拜隆（Norbien Bailon）如是說。年輕拳手馬格戴（Junel Magday）則表示，帕奎奧的堅持與勇氣是他最大的榜樣。

    賽後，一位長者現場高唱帕奎奧2006年的歌曲《This Fight Is for You》，歌詞唱道：「我不會放棄，我會向世界吶喊，這場比賽，是為了你。」

    報導指，帕奎奧的拳擊，已不只是個人競技，而是一場世代與國家的情感記憶重演。

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