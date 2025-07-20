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    太空沒有秘密！ 美國衛星拍下中國「實踐26號」超清特寫

    美商Maxar衛星於2025年6月3日捕捉中國「實踐26號」清晰影像，顯示軌道監控能力大幅提升。（圖擷取自Maxar專頁）

    美商Maxar衛星於2025年6月3日捕捉中國「實踐26號」清晰影像，顯示軌道監控能力大幅提升。（圖擷取自Maxar專頁）

    2025/07/20 17:15

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中太空競賽持續升溫！根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國商業衛星公司近日公布1張「水晶般清晰」（crystal-clear）的軌道影像，首度完整揭露中國最新光學遙測衛星「實踐26號」（ShiJian-26）的在軌構造與位置，象徵太空監控技術邁入解析度革命的新階段，也為地球軌道上的戰略互監情勢增添新變數。

    這項技術來自科羅拉多州的衛星影像公司「麥克薩科技」（Maxar Technologies）。其開發的「非地球影像」（Non-Earth Imaging, NEI）能力，意指直接從太空拍攝另一太空物體，有如「在太空幫別的衛星拍特寫」。該公司稱這項技術「釋放了高保真、太空對太空成像的新時代」，能為「太空領域感知」（Space Domain Awareness）提供關鍵視覺情報。

    Maxar情報美國政府業務總經理哈克（Susanne Hake）形容，這張影像的解析度對「太空態勢感知」（Space Situational Awareness, SSA）而言是「革命性的」。她指出，能如此清晰地拍攝到中國最新一代的光學偵察衛星，標誌著衛星對衛星觀測進入了全新紀元。

    荷蘭台夫特理工大學航太工程學系講師朗布魯克（Marco Langbroek）解釋，所謂的太空態勢感知，有如一套太空版的「交通監理與偵測系統」，旨在「密切關注太空動態」，包括追蹤衛星動向、預防碰撞，甚至分析其功能與戰略意圖，對於讓各方對其太空行為負責至關重要。

    專家分析，這類高清影像提供了判讀「實踐26號」衛星功能與能力的線索。隨著太空日益擁擠，美軍已於2019年成立太空軍（U.S. Space Force）以維持優勢。這項新技術能以前所未有的細節監控軌道上的威脅與變化，也讓高度依賴太空技術的現代軍事與民生社會，面臨更透明、更緊張的競逐格局。從GPS導航、氣象預報到金融交易，太空技術已是現代社會的基礎設施，其穩定性因此至關重要。

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