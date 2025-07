太空沒有秘密！ 美國衛星拍下中國「實踐26號」超清特寫

2025/07/20 17:15

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美中太空競賽持續升溫!根據《新聞週刊》(Newsweek)報導,美國商業衛星公司近日公布1張「水晶般清晰」(crystal-clear)的軌道影像,首度完整揭露中國最新光學遙測衛星「實踐26號」(ShiJian-26)的在軌構造與位置,象徵太空監控技術邁入解析度革命的新階段,也為地球軌道上的戰略互監情勢增添新變數。

這項技術來自科羅拉多州的衛星影像公司「麥克薩科技」(Maxar Technologies)。其開發的「非地球影像」(Non-Earth Imaging, NEI)能力,意指直接從太空拍攝另一太空物體,有如「在太空幫別的衛星拍特寫」。該公司稱這項技術「釋放了高保真、太空對太空成像的新時代」,能為「太空領域感知」(Space Domain Awareness)提供關鍵視覺情報。

Maxar情報美國政府業務總經理哈克(Susanne Hake)形容,這張影像的解析度對「太空態勢感知」(Space Situational Awareness, SSA)而言是「革命性的」。她指出,能如此清晰地拍攝到中國最新一代的光學偵察衛星,標誌著衛星對衛星觀測進入了全新紀元。

荷蘭台夫特理工大學航太工程學系講師朗布魯克(Marco Langbroek)解釋,所謂的太空態勢感知,有如一套太空版的「交通監理與偵測系統」,旨在「密切關注太空動態」,包括追蹤衛星動向、預防碰撞,甚至分析其功能與戰略意圖,對於讓各方對其太空行為負責至關重要。

專家分析,這類高清影像提供了判讀「實踐26號」衛星功能與能力的線索。隨著太空日益擁擠,美軍已於2019年成立太空軍(U.S. Space Force)以維持優勢。這項新技術能以前所未有的細節監控軌道上的威脅與變化,也讓高度依賴太空技術的現代軍事與民生社會,面臨更透明、更緊張的競逐格局。從GPS導航、氣象預報到金融交易,太空技術已是現代社會的基礎設施,其穩定性因此至關重要。

These images of the ISS and China’s Tiangong Space Station were collected by one of Maxar’s WorldView Legion satellites—showcasing our ability to image mid-inclination orbits with unmatched clarity.



With sub-10 cm SSD and rapid tasking, we’re unlocking new capabilities in space… pic.twitter.com/VISPVvOR5w