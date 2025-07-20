厄瓜多撞球酒吧遭武裝暴徒開槍掃射 至少9死

厄瓜多陸軍士兵6月13日在該國西南部港市杜蘭（Duran）街頭巡邏，參與美國南方司令部資助的反犯罪行動。（法新社）

2025/07/20 17:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕南美洲國家厄瓜多再傳血腥槍擊事件。根據法新社報導，該國瓜亞斯省（Guayas）西南濱海城市比亞米爾普拉亞斯（General Villamil Playas）19日驚傳屠殺，一群持自動步槍的武裝份子闖入撞球酒吧，對現場民眾瘋狂掃射，造成至少9人死亡、2人受傷。

警方指出，由於家屬事後自行搬離部分遺體，實際死者數恐怕不止於此。警方高層瓦雷拉（Jhanon Varela）表示，當局在現場僅能辨識出一具屍體，增加了調查的困難度。

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厄瓜多的暴力情勢已急遽惡化，官方數據顯示，2025年前5個月已通報4051起兇殺案。與2018年每10萬人6起相比，2024年已飆升至每10萬人38起。

這起屠殺案，被視為該國毒品戰爭失控的縮影。儘管頭號大毒梟、綽號「費托」（Fito）的馬西亞斯（Adolfo Macias）在今年6月再度被捕，但其所屬的「洛斯喬內羅斯」（Los Choneros）幫派暴力仍未停歇，過去一週在他的大本營馬納比省，已造成至少20人死亡。

這個一度被視為拉丁美洲和平堡壘的國家，近年因跨國販毒集團利用其港口向歐美運毒而陷入危機。儘管當局強調強化部署，但毒幫勢力仍屢屢突破防線，厄瓜多的和平之路正面臨嚴峻挑戰。

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