俄羅斯外海連19震！規模5↑就有13起「最大7.4」 全是極淺強震

俄羅斯堪察加半島外海接連發生至少19起地震。（圖翻攝自USGS）

2025/07/20 17:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年全球地震活動有增加趨勢，今天（20日）下午俄羅斯堪察加半島外海接連發生至少19起地震，芮氏規模5以上就有13起，最大一起為發生在下午2點49分的規模7.4強震。我國中央氣象署今下午4點多也針對該區域連震發布海嘯消息。

根據美國地質調查局（USGS）測報資訊，截至下午4點30分，俄羅斯堪察加半島最大城彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）外海，在短短2小時發生至少19起有感地震。最早是在下午2點02分發生震源深度33公里的規模5.0淺層地震，下午2點28分發生第二次地震，規模6.7，為今日該區域群震測得規模第二大，深度僅15公里的極淺層地震。

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緊接著規模5.2（14:31，深度10km）、4.7（14:37，深度10km）、4.6（14:39，深度10km）、4.7（14:44，深度10km），然後是今日該區域群震測得規模最大的一起地震，規模7.4，發生在下午2點49分，深度20公里的極淺層地震。

再來為規模5.2（15:02，深度10km）、5.2（15:06，深度10km）、6.7（15:07，深度8.7km）、5.6（15:09，深度10km）、5.7（15:18，深度10km）、5.3（15:18，深度10km）、6.6（15:22，深度9.4km）、6.0（15:26，深度10km）、4.8（15:36，深度10km）、4.6（15:42，深度10km）、5.0（15:53，深度10km）、4.7（16:01，深度10km）。除了首發地震為淺層地震，其他的都是深度少於30公里的極淺層地震。

我國中央氣象署今下午4點多發布海嘯消息，表示接獲太平洋海嘯警報中心通報，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.4地震，震央位於東經160.50度、北緯52.50度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，「本署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊」。

我國中央氣象署今下午4點多也針對該區域連震發布海嘯消息。（圖翻攝自氣象署）

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