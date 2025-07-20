川普創造新世界秩序 美國安菁英坦言可能影響數十年

美國前國安顧問蘇利文在阿斯本安全論壇上警告，川普引發的根本性變化，已讓美國軟實力出現崩潰，目前沒看到解決方案。（歐新社）

2025/07/20 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在近日舉行的美國年度「阿斯本安全論壇」上，美國國家安全菁英坦言，川普重回白宮6個月以來，已不可逆轉地顛覆全球秩序，包括貿易、外援、軍事力量等各層面改革，將對未來幾十年產生影響。

美國政治新聞網站《Politico》19日報導，阿斯本戰略小組聯合主席、美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）在會議閉幕式上表示，「我們必須認識到，我們可能不會回到那個體系」，這席話反映川普第2任的驚人成效，川普政府已對美國貿易關係、軍力運用及與堅定夥伴和聯盟來往的規範和慣例大刀闊斧進行改革。

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當川普首次擔任總統時，美國國安「建制派」一開始認為他們可以影響川普的政策，並認為一旦他離任，政策很容易被逆轉，但現在他們只能設法擬定策略，來影響川普政府。據了解，在論壇開始前一天，五角大廈取消派員出席，稱該論壇是「全球主義者的巢穴」，與川普政府的價值觀不符，最終只有川普的人質問題特使柏勒（Adam Boehler）與會。

隨著川普最近對烏克蘭的支持，以及美國空襲伊朗核設施成功削弱德黑蘭核武能力受到廣泛讚揚，加上對聯邦機構和部門的改革得到人們認可，一些與會者也在非正式談話中承認，美國國務院早該進行改革，以打破數十年的官僚體系。

然而，拜登時期的國家安全顧問蘇利文表示，共和、民主兩黨人士都過度將川普去年勝選解讀為保護主義和孤立主義的授權，但在被廣泛視為全球主義者的拜登總統於2020年擊敗川普後，並沒有很多人突然認為美國人對世界產生新的關注，「美國人民仍相信有原則地參與全球事務，也仍相信美國的命運與其他地方人民的命運息息相關」。

蘇利文警告，川普引發的根本性變化，幾乎沒有人提出解決方案，「尤其是軟實力方面，我看到很多層面都在崩潰，但似乎沒有其他東西可以取而代之」。

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