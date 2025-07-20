日藥廠員工間諜罪獲刑 日媒：中國指控拿錢蒐集情報

日本安斯泰來製藥1名日籍員工，16日被中國法院以間諜罪判刑3年半，圖為該公司位於東京總部的資料照。（路透）

2025/07/20 17:18

〔中央社〕日本安斯泰來製藥日籍員工16日被中國法院判刑3年半，再度引發中日關係爭議。共同社引述日中關係消息人士透露，中國法院認定這名日籍員工「接受情報機關委託」，提供中國國內局勢相關情報並「獲得報酬」。

報導指出，負責審理此案的北京市第二中級人民法院認定，這名安斯泰來製藥日籍員工的一系列行動是「間諜活動」，但既未說明他涉及間諜活動的具體行動內容，也未公布給付報酬的是哪一國的哪一個情報機關。

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根據報導，此案上訴截止日期為7月下旬。但共同社19日報導，這名安斯泰來製藥日籍員工被一審獲刑3年半後，並不打算上訴。

安斯泰來（Astellas Pharma）這名長年派駐中國的60多歲日籍男性員工，2023年3月因公司人事異動準備返回日本前，被中國國安當局以涉入間諜行為為由在北京被拘留，2024年8月被依觸犯間諜罪遭到起訴。

7月16日，北京市第二中級人民法院將這名日籍員工判處有期徒刑3年6個月，當時在北京法院旁聽判決的日本駐中國大使金杉憲治神情嚴肅地向媒體表示，日本人被拘是改善日中國民感情的最大阻礙，中方「作出這樣的有罪判決極其令人遺憾」、日方要求中方「盡快釋放，將為他提供支援」。

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