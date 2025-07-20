為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Coldplay演唱會美CEO出軌被拍 外媒估:妻可獲10億財產贍養費

    CEO被拍偷情，妻子可望分財產近10億。（圖翻攝自TikTok@instaagraace）

    CEO被拍偷情，妻子可望分財產近10億。（圖翻攝自TikTok@instaagraace）

    2025/07/20 18:01

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國AI公司Astronomer執行長安迪・拜倫（Andy Byron）因與人資主管克莉絲汀・卡博特（Kristin Cabot）在Coldplay演唱會被拍下親暱互動，疑似婚外情曝光，事業、名譽雙雙重創。如今更被曝出，這段醜聞可能讓他失去的，不只是一份工作，還可能因此痛失鉅額財產，離婚後妻子可望分走近新台幣10億元。

    根據《紐約郵報》報導，事件起於波士頓Coldplay演唱會，拜倫與卡博特親密互動畫面被現場親吻鏡頭拍下，網路瘋傳後，兩人身分隨即曝光，震驚外界。事發後兩人被公司停職調查，拜倫日前辭去執行長一職，暫由共同創辦人彼得・迪喬伊（Pete DeJoy）接任。

    根據《經濟時報》估算，拜倫估計年薪介於46.9萬至69萬美元（約新台幣1377萬至2028萬元），資產累積至5千萬至7千萬美元（約新台幣14億6950萬至20億5730萬元）。依馬薩諸塞州婚姻法律，結婚逾7年者須對半分配婚後財產，若妻子梅根・凱瑞根（Megan Kerrigan）決定離婚，可能可分得拜倫一半財產，金額粗估在新台幣7億至10億元之間。

    法律專家指出，演唱會偷情影片可作為間接佐證，雖非離婚必要條件，但妻子換回娘家姓氏的舉動顯示態度明確。律師分析，最終財產分割數字恐高得驚人，而雙方子女恐成最大受害者，未來或面臨心理諮商、搬遷等額外花費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播