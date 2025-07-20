Coldplay演唱會美CEO出軌被拍 外媒估:妻可獲10億財產贍養費

CEO被拍偷情，妻子可望分財產近10億。（圖翻攝自TikTok@instaagraace）

2025/07/20 18:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國AI公司Astronomer執行長安迪・拜倫（Andy Byron）因與人資主管克莉絲汀・卡博特（Kristin Cabot）在Coldplay演唱會被拍下親暱互動，疑似婚外情曝光，事業、名譽雙雙重創。如今更被曝出，這段醜聞可能讓他失去的，不只是一份工作，還可能因此痛失鉅額財產，離婚後妻子可望分走近新台幣10億元。

根據《紐約郵報》報導，事件起於波士頓Coldplay演唱會，拜倫與卡博特親密互動畫面被現場親吻鏡頭拍下，網路瘋傳後，兩人身分隨即曝光，震驚外界。事發後兩人被公司停職調查，拜倫日前辭去執行長一職，暫由共同創辦人彼得・迪喬伊（Pete DeJoy）接任。

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根據《經濟時報》估算，拜倫估計年薪介於46.9萬至69萬美元（約新台幣1377萬至2028萬元），資產累積至5千萬至7千萬美元（約新台幣14億6950萬至20億5730萬元）。依馬薩諸塞州婚姻法律，結婚逾7年者須對半分配婚後財產，若妻子梅根・凱瑞根（Megan Kerrigan）決定離婚，可能可分得拜倫一半財產，金額粗估在新台幣7億至10億元之間。

法律專家指出，演唱會偷情影片可作為間接佐證，雖非離婚必要條件，但妻子換回娘家姓氏的舉動顯示態度明確。律師分析，最終財產分割數字恐高得驚人，而雙方子女恐成最大受害者，未來或面臨心理諮商、搬遷等額外花費。

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