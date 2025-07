驚險空中冒火！ 達美客機「引擎起火」緊急返航

2025/07/20 17:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國達美航空一架波音767客機,近日在加州洛杉磯國際機場(LAX)上空驚傳左側引擎起火,所幸最後成功緊急迫降,機上人員均無受傷。乘客回憶當時情況,直言如同身處災難電影般驚險。

根據《NDTV》報導,涉事航班為達美航空編號DL446,由洛杉磯飛往亞特蘭大,起飛不久後機上左側引擎冒出火光,當下機組人員立即宣布緊急狀況並準備返航。空中交通管制單位引導班機折返並通知地面消防單位待命,所幸最終安全降落於洛杉磯國際機場。

Flightradar24數據顯示,該航班當時原本沿太平洋上空飛行,後來繞行內陸上空數個區域,讓機組人員完成相關檢查程序並安全返航。乘客指出,機長曾透過廣播告知,消防隊正確認引擎火勢是否完全撲滅。

這架波音767客機機齡近25年,搭載通用電氣CF6引擎,目前起火原因仍待釐清,美國聯邦航空總署(FAA)已介入調查。達美航空表示,該航班起飛後不久即發現左引擎異常,才決定折返處置。

事實上,這並非達美航空今年首度傳出類似事故。今年4月,該公司另一架空中巴士A330客機在佛州奧蘭多國際機場準備起飛時,右側引擎亦曾冒火,所幸當時同樣無人傷亡。

