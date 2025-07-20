驚險空中冒火！ 達美客機「引擎起火」緊急返航

美國達美航空一架波音767客機近日在起飛後發現左側引擎著火，緊急折返處置，在今年4日時，該公司就曾發生過引擎著火事故，圖為4月發生意外時的畫面。（美聯社）

2025/07/20 17:53

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空一架波音767客機，近日在加州洛杉磯國際機場（LAX）上空驚傳左側引擎起火，所幸最後成功緊急迫降，機上人員均無受傷。乘客回憶當時情況，直言如同身處災難電影般驚險。

根據《NDTV》報導，涉事航班為達美航空編號DL446，由洛杉磯飛往亞特蘭大，起飛不久後機上左側引擎冒出火光，當下機組人員立即宣布緊急狀況並準備返航。空中交通管制單位引導班機折返並通知地面消防單位待命，所幸最終安全降落於洛杉磯國際機場。

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Flightradar24數據顯示，該航班當時原本沿太平洋上空飛行，後來繞行內陸上空數個區域，讓機組人員完成相關檢查程序並安全返航。乘客指出，機長曾透過廣播告知，消防隊正確認引擎火勢是否完全撲滅。

這架波音767客機機齡近25年，搭載通用電氣CF6引擎，目前起火原因仍待釐清，美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查。達美航空表示，該航班起飛後不久即發現左引擎異常，才決定折返處置。

事實上，這並非達美航空今年首度傳出類似事故。今年4月，該公司另一架空中巴士A330客機在佛州奧蘭多國際機場準備起飛時，右側引擎亦曾冒火，所幸當時同樣無人傷亡。

❗️Boeing 787 Makes Emergency Landing in LA ???????? - Engine ON FIRE ????



Video claims to show a Delta Airlines flight bound for Atlanta on Friday making an emergency landing at LAX. The engine reportedly caught fire shortly after take-off.



???? @LAFlightsLIVE https://t.co/t1HBVLDi0P pic.twitter.com/vYNgkpZJcq — RT_India （@RT_India_news） July 19, 2025

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