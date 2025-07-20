1.82億「香蕉」又被吃下肚！ 藝術家失望：沒吃膠帶跟外皮

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的概念藝術作品「喜劇演員」（Comedian）。（法新社）

2025/07/20 16:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）將1根香蕉用膠帶貼在牆上的概念藝術作品「喜劇演員」（Comedian），去年在美國紐約以620萬美元（約新台幣1.82億元）價格售出。然而，近日在法國展出期間卻傳出，又被看展民眾吃下肚。

據《法新社》報導，這件作品目前於法國東部的龐畢度中心梅斯分館（Centre Pompidou-Metz）展出。12日，1名觀展者聲稱飢餓，當場將「喜劇演員」作品中的香蕉取下吃掉，館方保全迅速地介入，並在幾分鐘內將新香蕉重新裝上去。

請繼續往下閱讀...

館方表示，由於水果容易腐爛加上藝術家指示，會定期更換香蕉。卡特蘭則幽默表示，吃香蕉的人「混淆水果與藝術」，並對對方只吃香蕉而沒把膠帶與香蕉皮吃掉而感到失望。

這並非「喜劇演員」第1次被人吃掉，2019年在美國邁阿密海灘（Miami Beach）的巴塞爾藝術展（Art Basel）首度展出時，就曾遭行為藝術家達圖那（David Datuna）吃下。2023年，中國加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）2024年斥資620萬美元（約新台幣1.82億元）購入該作品後，當眾吃下那根香蕉，甚至稱「比別的香蕉好吃」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法