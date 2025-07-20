俄堪察加半島近海規模7.4強震海嘯警報發布 日本東岸警戒

堪察加半島近海在台灣時間今（20日）下午2點49分發生規模7.4強震，海嘯警報發布中。（圖擷自USGS）

2025/07/20 15:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今（20日）下午2點49分發生規模7.4強震，海嘯警報發布中。

據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，俄羅斯堪察加半島近海發生規模7.4強震，震央位於堪察加半島最大城堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東約144公里海域，深度僅20公里；隨後在下午3點07分又發生1起規模6.7餘震。

請繼續往下閱讀...

環太平洋海嘯預警中心針對俄羅斯沿岸發布海嘯威脅，警告震央半徑約300公里以內沿海地區有海嘯之虞，資訊持續更新中；日本氣象廳也針對全日本東部沿岸發布海嘯預報，從北海道一路延伸到宮古島，有20公分海面變動可能。

中央氣象署地震測報中心指出，太平洋海嘯警報中心研判這起強震可能在太平洋地區引發海嘯威脅，本署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

日本氣象廳也針對全日本東部沿岸發布海嘯警報，從北海道一路延伸到宮古島，有20公分海面變動可能。（圖擷自日本氣象廳）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法