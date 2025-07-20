以色列摩薩德首長密訪華府 稱3國同意接收加薩上百萬人

以色列總理納坦雅胡一直想將加薩上百萬名巴勒斯坦人全數遷移，但遭到各國反對。（路透檔案照）

2025/07/20 14:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路媒體《Axios》18日獨家引述2名知情人士報導，以色列軍情機構摩薩德（Mossad）首長近日訪問華府，尋求美國協助說服各國從加薩接收上百萬名巴勒斯坦人。

據報導，以色列政府計畫驅逐大部分加薩人口，但這個目標引起巨大爭議。儘管以色列總理納坦雅胡政府聲稱，這種「遷移」是出於「自願」，但美國和以色列的法律專家將其定義為戰爭罪。

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為此，摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）特地訪問華府，並告訴川普總統的特使魏科夫，以色列一直在與衣索比亞、印尼和利比亞進行對話，且這三國有意接收大批來自加薩的巴勒斯坦人，建議美國向這些國家提供誘因，幫助以色列說服他們。

然而，魏科夫沒有做出承諾，目前尚不清楚華府是否會積極考慮這個做法。事實上，今年2月，川普總統就曾提議將200萬巴勒斯坦人全部撤出加薩，以重建該地區，但遭到阿拉伯國家強烈反對後，白宮的想法逐漸冷卻，目前尚未有任何進展。

以色列官員表示，川普政府告訴他們，如果納坦雅胡想要實現這個想法，以色列必須找到願意從加薩接收巴勒斯坦人的國家，而納坦雅胡將這個任務交由摩薩德處理。

在近2年戰火蹂躪後，幾乎每個加薩的巴勒斯坦人都流離失所，而且往往是「多次」流離失所，當地大部分建築物都遭到損壞。以色列一直在制定一項計畫，將這片土地上的所有居民全部遷移到靠近埃及邊境的一個小型「人道主義區」。

該計畫引發埃及和許多西方國家的擔憂，他們擔心以色列正在為大規模驅逐巴勒斯坦人出加薩做準備，這是納坦雅胡的極端民族主義同盟夥伴和他黨內許多人多年來一直在推動的事情。

以色列高階官員聲稱，作為與上述3國達成諒解的一部分，巴勒斯坦人的移轉將是出於「自願」，而非「強迫」，以色列承諾允許任何離開的巴勒斯坦人隨時返回加薩。但在這種情況下，如此大規模的離開是否可以被視為「自願」，受到質疑。

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