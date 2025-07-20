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    2度潛回船艙救人 下龍灣生還者：能救所有人就好了

    越南廣寧省官員前往當地醫院探望下龍灣船難事件的倖存者。（歐新社）

    越南廣寧省官員前往當地醫院探望下龍灣船難事件的倖存者。（歐新社）

    2025/07/20 15:33

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕越南知名景點下龍灣19日下午發生嚴重船難，1艘載有53人的遊覽船在突如其來的暴風雨中翻覆，造成至少38人死亡的慘劇。其中1名倖存者透露，她救出1名女童後，因體力不支而無法繼續救人，3位家人卻仍下落不明。

    據越南媒體《Dantri》報導，1名38歲女子獲救後向媒體描述驚險過程。她表示，當時與丈夫及2名孩子一同搭船，身處船尾的她眼見船體傾斜，急忙尋找逃生口逃出船艙。儘管已身陷冰冷大雨與強風中，她仍多次嘗試潛入艙內營救其他乘客。

    女子透露，第1次潛入失敗後，第2次終於成功拉出1名受困的女孩。然而，因為體力耗盡，她無法再回到船艙拯救更多人。事後，她悲痛落淚地說，「我只希望大家都能平安無事……如果我能救下所有人就好了。」目前，她的家人仍生死未卜。

    另1名43歲男子也倖存下來。他說，事發當下已穿上救生衣的他站在船艙內，深吸一口氣後潛入水中逃生。雖不會游泳，但靠著海流漂流將近1公里，最終在海面漂流近3小時後，被1艘經過的漁船發現並救起。

    截至目前，當局仍持續展開搜救行動，出動上千名搜救人員及100多艘船隻搜尋失蹤者，當地不少漁民也一同加入救援行列，翻覆船隻也已拖回岸邊展開調查。

    據《廣寧報》報導，廣寧省宣布向罹難者家屬每人提供2500萬越南盾（約新台幣2.8萬元）的補助，並向受傷者每人提供800萬越南盾（約新台幣9000元）的補助，同時也為罹難者家屬安排住宿，並資助其在廣寧省期間的所有住宿費用。

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