Labubu變「飛彈」90度急轉反擊 近億人次：它回來復仇了

美國一名網友將Labubu綁上煙火，沒想到在後方看熱鬧的友人直接被玩偶「反擊」。（本報合成，擷取自andrewjalbrecht/Instagram）

2025/07/20 13:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國潮玩品牌「泡泡瑪特」旗下的熱門IP玩偶Labubu近年席捲全球，BLACKPINK Lisa、蕾哈娜與Dua Lipa都是粉絲。然而這隻擁有9顆獠牙、大眼尖耳、外型獨特的小怪獸，近日竟在美國上演1場「煙火復仇記」，在空中神秘急轉直衝人群，影片曝光後引爆熱議，短短數日就吸引近億次觀看。

美國俄亥俄州克里夫蘭男子安德魯（Andrew Albrecht）近日在Instagram曬出這段驚險畫面。只見他將Labubu玩偶下方綁上3枚煙火，在空地上點燃後「放飛」玩偶。起初，Labubu直線升空，下一秒卻突然停頓，接著在空中急轉90度，猶如飛彈鎖定目標般，筆直朝站在後方圍觀的3人及車輛方向衝去，隨即炸開，火光四射，現場眾人驚慌閃避。

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這段影片迅速爆紅，短時間內累積9258萬次瀏覽，網友們紛紛留言表示，「Labubu變成Labomba」、「Labubu 說，你們跟我來」、「Labubu在半空中甦醒」、「Laboomboom」、「它回來復仇了」、「這再次證明Labubu是個邪惡的東西」、「「這射得太準我笑爛」、「Bubu想要帶他們走」。

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