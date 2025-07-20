美ICE再爆爭議！男子送女兒上學 因移民身分當場被砸破車窗逮捕

圖為美國移民暨海關執法局（ICE）過去執法的場景。（法新社檔案照）

2025/07/20 12:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州一名父親於15日開車載女兒至幼兒園上課時，在校門口遭到海關執法局（ICE）攔住，ICE執法人員當場直接敲破車窗，將該名父親拘留，引起家長們議論。

據《美聯社》報導，38歲的伊朗移民汗巴巴扎德（Mahdi Khanbabazadeh）15日開車載女兒至幼兒園上課時被ICE執法人員攔下，據了解，在獲得許可後，他聯繫妻子至現場，由她將女兒帶下車進入幼兒園，他就遭到ICE執法人員砸破車窗將其居留，而當時周圍都是要來上課的孩童以及其父母。

請繼續往下閱讀...

有在場的人士指出，當時聽到玻璃破碎的聲音十分傻眼，批評這次行動是不人道的暴力行為。對此ICE回應，本次行動是因為汗巴巴扎德簽證過期，同時補充，他們當時同意讓這位父親先帶女兒到幼兒園，但汗巴巴扎德之後卻拒絕配合，因此執法人員才選擇直接破窗而入將其逮捕。目前他被關押在華盛頓州塔科馬（Tacoma）的拘留所。

自5月以來，美國移民官員大幅增加了各地的逮捕人數，總統川普（Donald Trump）自1月上任後不久，執政團隊就取消在學校、醫療機構和禮拜場所逮捕移民的限制，引發以往被認為是安全場所現在卻爆發逮捕行為的現象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法