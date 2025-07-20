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    德國煙火觀眾面前爆炸釀19傷 煙火射向人群驚悚瞬間曝

    德國杜塞道夫煙火不明原因在地面爆炸，造成至少19名觀眾受傷。（美聯社）

    德國杜塞道夫煙火不明原因在地面爆炸，造成至少19名觀眾受傷。（美聯社）

    2025/07/20 11:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國西部城市杜塞道夫（Düsseldorf）18日晚間在萊茵河畔施放煙火時發生意外，煙火不明原因在地面爆炸，造成至少19名觀眾受傷，其中4人傷勢嚴重，有民眾拍下事發驚悚瞬間。

    綜合外媒報導，杜塞道夫知名慶典萊茵河狂歡節（Düsseldorfer Rheinkirmes）發生意外，當地時間18日晚間施放煙火時發生意外，煙火不明原因在地面爆炸，波及周圍觀眾，造成至少19名觀眾受傷，主要是受到燒傷，其中4人傷勢嚴重；有目擊者指出，有些煙火飛得出奇地低，爆炸也很低，當時心想是不是離人太近了，隨後就發生意外。

    有觀眾拍下事發驚悚瞬間，只見前一枚煙火在上空爆炸後，下一枚煙火竟在地面爆炸，正當觀眾疑惑時，另一枚煙火直接在人群前炸開，人群驚慌逃竄，現場尖叫聲四起。

    杜塞道夫消防局表示，警方正在調查事故原因，主辦單位提前結束了當天的煙火節，並討論是否在明年的活動中繼續進行傳統的煙火表演；萊茵河狂歡節是杜塞道夫知名慶典，每年7月舉行，為期10天的慶典提供遊樂設施、無人機和煙火表演，以及數百名工作人員在萊茵河左岸、城市歷史街區表演，每年活動期間，大約都會吸引400萬名遊客前來狂歡。

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