德國煙火觀眾面前爆炸釀19傷 煙火射向人群驚悚瞬間曝

〔即時新聞/綜合報導〕德國西部城市杜塞道夫(Düsseldorf)18日晚間在萊茵河畔施放煙火時發生意外,煙火不明原因在地面爆炸,造成至少19名觀眾受傷,其中4人傷勢嚴重,有民眾拍下事發驚悚瞬間。

綜合外媒報導,杜塞道夫知名慶典萊茵河狂歡節(Düsseldorfer Rheinkirmes)發生意外,當地時間18日晚間施放煙火時發生意外,煙火不明原因在地面爆炸,波及周圍觀眾,造成至少19名觀眾受傷,主要是受到燒傷,其中4人傷勢嚴重;有目擊者指出,有些煙火飛得出奇地低,爆炸也很低,當時心想是不是離人太近了,隨後就發生意外。

有觀眾拍下事發驚悚瞬間,只見前一枚煙火在上空爆炸後,下一枚煙火竟在地面爆炸,正當觀眾疑惑時,另一枚煙火直接在人群前炸開,人群驚慌逃竄,現場尖叫聲四起。

杜塞道夫消防局表示,警方正在調查事故原因,主辦單位提前結束了當天的煙火節,並討論是否在明年的活動中繼續進行傳統的煙火表演;萊茵河狂歡節是杜塞道夫知名慶典,每年7月舉行,為期10天的慶典提供遊樂設施、無人機和煙火表演,以及數百名工作人員在萊茵河左岸、城市歷史街區表演,每年活動期間,大約都會吸引400萬名遊客前來狂歡。

