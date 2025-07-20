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    越南下龍灣遊船翻覆釀38死 影片曝光掀「為何無人跳船」熱議

    越南下龍灣昨日發生船難，已知38死、11人獲救，目前仍有4人下落不明。（美聯社）

    越南下龍灣昨日發生船難，已知38死、11人獲救，目前仍有4人下落不明。（美聯社）

    2025/07/20 11:05

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕越南知名景點下龍灣19日下午發生重大船難，一艘載有53人的遊覽船在突如其來的暴風雨中翻覆，造成至少38人死亡，僅11人獲救、仍有4人失蹤。事故現場影片曝光後，引發網友對現場應變的激烈討論。

    綜合越媒報導，這艘載有48名遊客與5名船員的觀光船於當地時間下午1點30分左右，在遭遇驟降暴雨後翻覆。事發後，越南政府出動搜救人員與軍警展開搜索，潛水人員持續在船艙與海域周邊尋找失蹤者，並於20日凌晨將船體打撈回正面並拖回岸邊。

    事故影片在網上曝光後被轉至網路論壇「PTT」，船身傾斜時，旁邊已有多艘船隻似乎準備救援，而在完全翻船前應該還有時間穿救生衣跳船，但影片中完全沒人跳船，「不跳船很容易被困死在船內......現場都沒人指揮跳船嗎？。

    其他網友也質疑，「那個風浪還要出船是怎樣」、「這颱風級的風雨誰敢跳？」、「太扯 沒半個人要跳船？」、「船這角度一定翻，不跳穩死，跳還有機會活，越南水也不冷」。

    不過，有人則認為，「船本身是比水面更安全的浮體，盲目跳海容易淹死或失溫」、「船已經失去平衡了 裡面肯定全部東倒西歪」、「大晴天一定一堆人敢跳 問題下面水因為大雨明顯不穩定」。

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