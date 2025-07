越南下龍灣遊船翻覆釀38死 影片曝光掀「為何無人跳船」熱議

2025/07/20 11:05

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕越南知名景點下龍灣19日下午發生重大船難,一艘載有53人的遊覽船在突如其來的暴風雨中翻覆,造成至少38人死亡,僅11人獲救、仍有4人失蹤。事故現場影片曝光後,引發網友對現場應變的激烈討論。

綜合越媒報導,這艘載有48名遊客與5名船員的觀光船於當地時間下午1點30分左右,在遭遇驟降暴雨後翻覆。事發後,越南政府出動搜救人員與軍警展開搜索,潛水人員持續在船艙與海域周邊尋找失蹤者,並於20日凌晨將船體打撈回正面並拖回岸邊。

請繼續往下閱讀...

事故影片在網上曝光後被轉至網路論壇「PTT」,船身傾斜時,旁邊已有多艘船隻似乎準備救援,而在完全翻船前應該還有時間穿救生衣跳船,但影片中完全沒人跳船,「不跳船很容易被困死在船內......現場都沒人指揮跳船嗎?。

其他網友也質疑,「那個風浪還要出船是怎樣」、「這颱風級的風雨誰敢跳?」、「太扯 沒半個人要跳船?」、「船這角度一定翻,不跳穩死,跳還有機會活,越南水也不冷」。

不過,有人則認為,「船本身是比水面更安全的浮體,盲目跳海容易淹死或失溫」、「船已經失去平衡了 裡面肯定全部東倒西歪」、「大晴天一定一堆人敢跳 問題下面水因為大雨明顯不穩定」。

???? Storm Hits Vietnam – 28 Dead as Boat Capsizes in Ha Long Bay



A powerful storm sweep through Vietnam has caused a deadly boat accident in Ha Long Bay.



The vessel, carrying 48 tourists and 5 crew members, capsized amid turbulent conditions.



Among those onboard were many… pic.twitter.com/TmJ5IFhCFE